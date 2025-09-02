Ил-76МД-90А совершил первый полет в 2012 году, а эксплуатировать его начали в 2015-м.

"Ростех" поставил оккупационной армии новый крылатый "грузовик". Об этом российская государственная корпорация сообщает в своем Telegram-канале.

Ил-76МД-90А является наиболее современным вариантом знаменитого советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, который впервые поднялся в небо в далеком 1971-м. Машины этого семейства являются основными тяжелыми военно-транспортными самолетами воздушно-космических сил РФ.

По словам россиян, серийный Ил-76МД-90А имеет "экономичный двигатель" ПС-90А-76 с увеличенной до 16 тонн тягой. Его производит Объединенная двигателестроительная корпорация.

Кабина экипажа имеет авионику российского производства. В распоряжении экипажа есть новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией (так называемая "стеклянная кабина").

Справка УНИАН. Ил-76МД-90А совершил первый полет в 2012 году, а эксплуатировать его начали в 2015-м.

Самолет предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Максимальная взлетная масса самолета составляет 210 т. Грузоподъемность - до 60 т.

По данным из открытых источников всего россияне изготовили около 20 Ил-76МД-90А. Общее количество построенных за все годы Ил-76 превышает 950 самолетов различных модификаций.

Российская авиация - последние новости

Напомним, в августе российская армия получила новую партию многоцелевых истребителей Су-35.

Сами россияне называют самолет "переходным звеном" к истребителям пятого поколения. Это не первая партия за последнее время - в этом году в войска было передано уже несколько партий таких истребителей.

Также россияне продолжают строить фронтовые бомбардировщики Су-34. Недавно сообщалось о передаче армии РФ очередной партии таких машин.

Вас также могут заинтересовать новости: