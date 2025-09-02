Всего на два года НБУ закладывает потребность во внешнем финансировании в размере 65 млрд долл.

Потребность Украины в финансировании составляет около 65 млрд долларов на 2026-2027 годы, и по двум третям из этой суммы еще нет подтвержденных источников финансирования.

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, всего на два года Нацбанк закладывает немного большую, чем правительство, потребность во внешнем финансировании - около 65 млрд долларов (35 млрд долл. в 2026 году и 30 млрд долл. в 2027 году).

"Эта сумма не включает запас, который планируется сформировать в этом году. По нашим оценкам, объем средств, не имеющий подтвержденных источников финансирования на 2026-2027 годы, сейчас составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв на 2027 год", - сказал Николайчук.

Он отметил, что взгляды правительства и Национального банка относительно потребностей в финансировании достаточно близки. По его словам, министр финансов Сергей Марченко озвучивал сумму разрыва на 2026-2027 годы в 37 млрд долл., который на сегодня не является закрытым подтвержденными источниками финансирования.

"Когда (министр финансов Сергей Марченко, - УНИАН) говорит о цифре 45 млрд долл., то речь идет уже о потребностях правительства во внешнем финансировании исключительно в следующем году, которые будут покрываться в том числе сформированным запасом средств от полученного в этом году международного финансирования и уже подтвержденными источниками финансирования", - пояснил первый заместитель главы НБУ.

Министр финансов Сергей Марченко во время презентации программы действий правительства отмечал, что Кабмин предусматривает возможность продолжения войны на весь 2026 год, и при этом сценарии Украина будет нуждаться в 45 млрд долларов внешнего финансирования.

Он добавил, что сегодня в правительстве ищут внешнее финансирование на 2026-2027 годы, поскольку в 2028 году состоится долгосрочный пересмотр бюджета Евросоюза, и в нем будет заложена собственная программа финансирования потребностей Украины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявлял, что Германия закрепит ежегодную финансовую поддержку Украине в размере 9 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших двух лет.

