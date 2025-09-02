Realme выпустила самый легкий в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото)

Компания Realme представила новый телефон 15T, главной фишкой которого стал большой аккумулятор емкостью 7000 мАч. Обещают целый день заряда при активном использовании. Максимальная мощность зарядки составляет 60 Вт – для 50% заряда требуется всего за 31 минуту.
Кроме того, новинка является "самым легким телефоном на рынке" со столь внушительным АКБ, отметили в Realme. Весит устройство 183 г, а его толщина всего 7,79 мм. Для сравнения, iPhone 16 Pro с батарейкой 3582 мАч весит 199 г при толщине 8,3 мм.
Еще одной отличительной особенностью является максимальная защита IP69. Струи воды высокой температуры и пыль Realme 15T не страшны. За производительность отвечает чип Dimensity 6400 Max в паре с 8/12 ГБ LPDDR4X ОЗУ и испарительной камера площадью 6050 мм².
По характеристикам, Realme 15T телефон среднего класса: 6,57-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит. Сзади камера с главным модулем на 50 Мп и вспомогательным на 2 Мп. Фронтальная камера также на 50 Мп. В качестве ОС выступает Android 15 с оболочкой realme UI 6.0.
В 240 долларов оценили младшую версию Realme 15T с 8+128 ГБ памяти. Топовая версия на 12+256 ГБ обойдется уже в 285 долларов. Первой страной, где стартовали продажи, стала Индия.
Напомним, ранее обозреватели признали Realme GT 7 самым автономным современным смартфоном – по крайней мере из тех, которые продаются на глобальном рынке. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.
В 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 8000 мАч и даже 8300 мАч. А Realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.