Мережко отметил, что не видит признаков, что будет прекращение огня, ведь пока Путин в этом не заинтересован.

Украину в контексте "коалиции желающих" интересуют продолжение и усиление поддержки, в частности военной, а также будущие гарантии безопасности. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос, чего ожидать от встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, в которой должен принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, насколько это сейчас важно для нас, и есть ли здесь какая-то корреляция с тем, что эта встреча проводится уже после ШОС и военного парада в Китае, он выразил мнение, что корреляция действительно есть.

"Дело в том, что мы видим антизападную консолидацию... Формируется на наших глазах антизападная коллиция. Во главе с Китаем, Россией. И очень странно, что дрейфовать в эту сторону начинает Индия. То есть мы видим. Потому что этот ШОС, БРИКС, это все - их называют "Китай и другие", - сказал Мережко.

Видео дня

Он добавил, что мы видим заявления китайцев о том, что они за мультиполярный мир, а это означает, что они "хотят разрушить и демонтировать тот мировой либеральный порядок, который сформировался после Второй мировой войны... во главе с Соединенными Штатами".

"И это так называемый rules-based order. То есть порядок, который базируется на правилах, точнее на международном праве. И Китай с другими членами, по сути, создает коалицию, которая имеет целью разрушить это. И Китай пытается там предложить свою какую-то альтернативу. То есть эта опасность есть", - отметил парламентарий.

Так, по его словам, Запад, западный мир, свободный демократический мир должен как-то отвечать и искать какой-то ответ на эту угрозу. Председатель Комитета сказал:

"То есть мы видим, действительно уже сформировались две коалиции: демократии и авторитаризма. Поэтому надо это учитывать и надо дать ответ. И Украина здесь - вопрос ключевой. Это не просто, знаете, одна страна напала на другую. Нет, это вопрос в существовании миропорядка. Будет ли он существовать, который был создан после Второй мировой войны".

Мережко также заметил, что в этом вопросе "интересная символика".

"Россия и Китай начинают рассказывать, что якобы они выиграли во Второй мировой войне. То есть это такой нарратив, который тоже, мы видим, что они пытаются разрушить послевоенный мировой порядок. И представить себя как какую-то там альтернативу", - отметил он.

В то же время Украину, отметил депутат, интересует "коалиция желающих".

"Во-первых, две вещи нас интересуют: это продолжение и даже усиление поддержки, в том числе военной поддержки. И материальная, включая конфискацию этих трехсот миллиардов евро или долларов... А второй вопрос - это будущие гарантии безопасности, если удастся достичь прекращения огня", - сказал Мережко.

По словам парламентария, "это пока не на горизонте", он не видит признаков, что будет прекращение огня.

"Пока что Путин в этом не заинтересован, а давление на него что-то не очень со стороны Трампа и Соединенных Штатов. Но если будет, то тогда надо обсуждать, какие реально будут гарантии безопасности, которые сдержат Путина", - подчеркнул он.

Мережко подчеркнул, что это должны быть "не символические какие-то, как будапештские assurances, заверения, а конкретика, которая действительно сможет сдержать". Депутат сказал:

"То есть вот эти вопросы. Вопрос будущих гарантий безопасности - это второе место. А на первом месте - это продолжение и усиление помощи Украине".

На уточнение, результатом этой встречи в Париже 4-го числа скорее будет какое-то заявление от европейских лидеров, или могут быть какие-то конкретные шаги, возможно, выделение средств, Мережко отметил, что "заявление конечно будет, оно никого не спасает, но оно на самом деле тоже важно".

"Потому что это такая какая-то позиция, общая позиция западных, европейских стран. Это важно все-таки, как бы там ни было. Но на сегодняшнем этапе нас интересуют конкретные шаги. Конкретная помощь Украине, прежде всего военная помощь", - отметил депутат.

Встреча "Коалиции желающих" в Париже

Как сообщалось, ранее издание Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца отметило, что президент Франции Эмманюэль Макрон 4 сентября проведет саммит "коалиции желающих", чтобы продолжить обсуждение вопроса о послевоенных гарантиях безопасности для Украины.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во встрече. Ряд других лидеров присоединятся к саммиту в виртуальном формате.

Вас также могут заинтересовать новости: