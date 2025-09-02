Президент США до сих пор не ввел никаких новых санкций против РФ, но готов выйти из переговорного процесса.

Прошло уже более двух недель с тех пор, как президент США провел на Аляске саммит с российским лидером, однако реального прогресса на пути к миру до сих пор не видно. Хотя мирные усилия срывает именно Россия, Дональд Трамп, вероятно, возложит ответственность за это на Европу, пишет The Times.

Источники в Белом доме, с которыми пообщались журналисты, предполагают, что Трамп обвинит европейцев в том, что они поощряли Киев быть неуступчивым в отношении российских ультиматумов и ждать лучших условий мирного соглашения.

Авторы публикации предполагают, что эта ситуация может вернуть Трампа к мысли о том, что ему нужно вообще свернуть свои миротворческие усилия. Журналисты приводят недавнее высказывание президента США, в котором он привел очень спорную аналогию, сравнив российское захватническое вторжение в Украину с дракой двух детей во дворе.

"Они ненавидят друг друга, и они начинают махаться, махаться и махаться. Вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они бы уже и рады остановиться. Понимаете? Это (война в Украине - УНИАН) почти то же самое. Иногда им надо немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - сказал Трамп в недавнем интервью.

Эта цитата, хоть и вызывает законное возмущение украинцев, однако является показательной: именно такую аналогию Трамп приводил три месяца назад, когда уже угрожал выйти из переговорного процесса.

На прошлой неделе Трамп также снова начал распределять вину за продолжение войны на всех, заявив на заседании кабинета министров, что "Зеленский тоже не совсем невиновен, не так ли".

В The Times считают, что Путин может воспринять последние изменения в риторике Трампа как зеленый свет для продолжения нападений на Украину.

В дополнение, теперь появились признаки, что Трамп собирается обвинить Европу в срыве его мирной инициативы.

"Если Европа хочет эскалировать эту войну, это будет их дело. Но это будет безнадежное вырывание поражения из пасти победы", - заявил на днях изданию Axios неназванный собеседник в Белом доме.

Как писал УНИАН, сегодня российский диктатор Владимир Путин в разговоре со словацким премьер-министром Робертом Фицо дал команду дружественным к РФ правительствам Словакии и Венгрии начать энергетическую блокаду Украины.

Также мы приводили заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана. По итогам переговоров с лидерами Украины и России он заявил, что стороны "не готовы" к встречам на высшем уровне. При этом он не привел деталей о том, кто именно блокирует процесс, просто приравняв Украину и РФ в своем заявлении.

