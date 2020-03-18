"Я без вас скучаю": на странице киевского метро появилось обращение к пассажирам

Киевляне в соцсетях рассказывают о перегруженном транспорте.

На странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook появилось сообщение-обращение к пассажирам: «Привет! Ну как вы там? Я без вас скучаю...».

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В то же время в социальных сетях киевляне, вынужденные ехать на работу или по делам, выкладывают фотографии переполненных маршруток, очередей на остановках общественного транспорта. Часть людей - без защитных масок.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в 23:00 столичное метро приостановило работу до 3 апреля.

При этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта из-за закрытия метрополитена. «Киевпасстранс» и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме. Никто не будет увеличивать количество автобусов, учитывая то, что все горожане должны оставаться дома», - подчеркнул он.

Поворозник напомнил, что в салоне общественного транспорта могут одновременно находиться не более 10 пассажиров. По его словам, их количество будут контролировать сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Нацполиции.