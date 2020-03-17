Киев останавливает работу метро до 3 апреля

С 23:00 17 марта киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров.

Сегодня, 17 марта, с 23 часов "Киевский метрополитен" прекращает перевозку пассажиров.

Об этом сообщил в Telegram-канале Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23 часов "Киевский метрополитен" прекращает перевозку пассажиров. Предварительно, до 3 апреля", - подчеркнул мэр.

При этом он отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты", - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта до 3 апреля.