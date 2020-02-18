Богдан продолжает развлекаться в соцсетях: "изгоревался" и пригласил "девочек в гости"

К посту экс-глава ОПУ прикрепил несколько фотографий, очевидно, характеризующих то, как он проводит время «на Сейшелах».

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, продолжая развлекаться в соцсетях, опубликовал в Facebook новый пост с «Сейшел».

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На этот раз Богдан пожаловался на «скукотище» и пригласил «девочек прилететь в гости» и «поддержать в трудную минуту».

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукотища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать, так сказать, в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие. p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие», – написал Богдан.

К посту экс-глава ОПУ прикрепил несколько фотографий, очевидно, характеризующих то, как он проводит время «на Сейшелах».

Напомним, ранее Андрей Богдан в соцсетях «передавал привет» фотографией «с Сейшелов», которая очень напоминает продукт фотошопа.