"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан напомнил о себе "открыткой" из Сейшел (фото)

Бывший чиновник вспомнил известную цитату экс-премьера РФ Медведева.

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан напомнил о себе в социальных сетях, написав пост в Facebook.

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"Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем)))). Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что Вам нравится", - говорится в посте Богдана.

К сообщению он добавил свое фото якобы на Сейшелах. Но не спешите завидовать отдыху Богдана на райских островах. Бывший глава тот еще шутник, и вполне мог прифотошопить себя на красивый пляж. Если присмотреться к снимку, то видно, что контуры тела размыты. Так бывает, когда начинающие умельцы вырезают предмет в фотошопе и вставляют его на новый фон.

Подытожил свой пост он фразой бывшего премьера РФ Дмитрия Медведева, которая стала мемом: "Денег нет, но вы держитесь!!!".

Ранее в красном пиджаке и сердечках Богдан сделал первое заявление после освобождения из ОП.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил с должности одиозного руководителя своего Офиса Андрея Богдана. С самого начала присутствие в команде юриста вызвало шквал критики в обществе.

На место Богдана было назначено помощника Зеленского Андрея Ермака. В команде президента он был личным помощником, занимался отношениями Украины с Россией и США, особенно в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.