"Умерли, но не сказали "прощай": 3-летняя девочка покорила сеть трогательной песней о любви динозавров (видео)
Трехлетняя дочка известного британского музыканта Тома Розенталя сочинила очень трогательную песню о динозаврах, которая в сети сразу стала вирусной.
Том Розенталь поделился клипом в YouTube
Эмоциональную песню о динозаврах, которые влюбились, а потом вымерли, девочка поет под аккомпанемент пианино, на котором играет ее папа.
По словам музыканта, что его дочь Фен написала все слова самостоятельно, в то время как он лишь немного помогал.
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В песне рассказывается история о любви и жестокой смерти животных. Последняя строка "Но они не прощались" доводит слушателя едва ли не до слез.
Текст песни выглядит так:
«Динозавры едят людей,
Динозавры влюбились,
Динозавры проводят вечеринку,
Они едят фрукты и огурцы.
Они влюбились,
Они говорят "спасибо".
Но пришел большой взрыв,
И они умерли.
Динозавры, динозавры влюбились,
Но они не попрощались.
Но они не сказали "прощай".