"Умерли, но не сказали "прощай": 3-летняя девочка покорила сеть трогательной песней о любви динозавров (видео)

По словам музыканта Тома Розенталя, его дочь Фен написала все слова самостоятельно.

Трехлетняя дочка известного британского музыканта Тома Розенталя сочинила очень трогательную песню о динозаврах, которая в сети сразу стала вирусной.

Том Розенталь поделился клипом в YouTube

Эмоциональную песню о динозаврах, которые влюбились, а потом вымерли, девочка поет под аккомпанемент пианино, на котором играет ее папа.

По словам музыканта, что его дочь Фен написала все слова самостоятельно, в то время как он лишь немного помогал.

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В песне рассказывается история о любви и жестокой смерти животных. Последняя строка "Но они не прощались" доводит слушателя едва ли не до слез.

Текст песни выглядит так:

«Динозавры едят людей,

Динозавры влюбились,

Динозавры проводят вечеринку,

Они едят фрукты и огурцы.

Они влюбились,

Они говорят "спасибо".

Но пришел большой взрыв,

И они умерли.

Динозавры, динозавры влюбились,

Но они не попрощались.

Но они не сказали "прощай".