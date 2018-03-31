I'm back: перенесший операцию Шварценеггер пошутил после наркоза (видео)

При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter