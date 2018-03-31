I'm back: перенесший операцию Шварценеггер пошутил после наркоза (видео)

01:30, 31 марта 2018
Курьёзы
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Актер перенес операцию на сердце / скрин

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Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл, сообщает Washington Post. При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора. «Соответственно, он в хорошем настроении», - отметил Кетчелл.

Напомним, ранее сообщалось, что актер перенес операцию на сердце.

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Теги: #Шварценеггер