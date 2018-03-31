I'm back: перенесший операцию Шварценеггер пошутил после наркоза (видео)
01:30, 31 марта 2018Курьёзы
1898 0
При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора.
Актер перенес операцию на сердце / скрин
Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза.
Читайте такжеШварценеггер обратился к Виталию Кличко: скоро увидимся в Киеве (видео)
Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл, сообщает Washington Post. При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора. «Соответственно, он в хорошем настроении», - отметил Кетчелл.
Напомним, ранее сообщалось, что актер перенес операцию на сердце.
"Я вернулся": Арнольд Шварценеггер после наркоза сказал знаменитую фразу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter