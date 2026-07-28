На Киевстар ТВ состоится премьера полнометражного фильма 'Отель 'Соколиное сияние'

Съёмки картины проходили летом 2025 года.

Уже в ближайшее время "Киевстар ТВ" откроет новую страницу в истории собственных Originals – этим летом на платформе состоится премьера первого оригинального полнометражного художественного фильма "Отель "Соколиное сияние"", созданного FILM.UA Group. Съемки картины проходили летом 2025 года. Это новый шаг в развитии украинского контента от Киевстар ТВ и расширении направления Originals платформы – от сериалов до полнометражного кино.

"Мы видим, насколько украинскому зрителю нравится возможность смотреть громкие премьеры дома – почти одновременно с кинотеатрами. Поэтому сегодня мы делаем следующий шаг в развитии Originals "Киевстар ТВ" и открываем для себя новый формат – полнометражное художественное кино. "Отель "Соколиное сияние"" станет первой такой премьерой, и мы надеемся, что уже совсем скоро сможем порадовать зрителей ещё большим количеством собственных новых историй", – комментирует Павел Рыбак, генеральный директор "Киевстар ТВ".

Да, именно "Отель "Соколиное сияние"" режиссёра Андрея Колесника станет первой полнометражной историей, которая положит начало новому этапу Originals Киевстар ТВ. События фильма разворачиваются в живописных Карпатах, где два отеля соревнуются за благосклонность туристов. Один из них – семейный "Соколиное сияние", названный в честь уникального природного явления – загадочного светового сияния над горой, которое его основатель Василий Сокол считал символом души отеля и особой связи этого места с Карпатами.

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После гибели Василия на войне его жена Оксана борется за будущее семейного дела, которое постепенно приходит в упадок. Вместе с ветераном Романом она противостоит финансовым трудностям и планам владельцев соседнего отеля приобрести и модернизировать "Соколиное сияние". Но можно ли изменить это место, не утратив его душу? И вернётся ли однажды загадочное сияние над горой?

В главных ролях – Максим Девизоров, Ангелина Самчик, Александр Сугак, Инна Приходько, Александр Ярема, Богдан Рубан и Лилия Цвеликова.

Не обойдётся и без неожиданных появлений: в фильме зрители увидят звёздные камео Владимира Ярославского, Марка Черветти, Алика Мкртчяна, DZIDZIO и Parfeniuk.

Премьера первого оригинального полнометражного художественного фильма "Киевстар ТВ" состоится уже этим летом эксклюзивно на платформе.

Справка:

"Киевстар ТВ" – совместный проект "Киевстар" и "1+1 media", основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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