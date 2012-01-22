Над Днепром развернули 200-метровый флаг Украины (фото)

В Киеве состоялась акция Гражданский День Соборности «Україна єдина», во время которой активисты соединили берега Днепра 200-метровым флагом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской социал-демократической партии (УСДП).

Как отметила лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, «День Соборности - это прекрасная возможность продемонстрировать единство оппозиционных сил и народа».

«Украина - едина! Сегодня мы все вместе! Власть хотела поставить нас на колени, но сегодня - наши майданы по всей Украине. Сегодня майдан - един. Они хотят нас запугать. Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Сергея КОСТАКОВА - лучших из нас они бросают в тюрьмы. Они судят нас за то, что мы хотим жить по закону. За то, что создаем рабочие места. За то, что мы платим заработные платы. Они судят нас за то, что мы хотим достойно жить в своей стране», - заявила лидер УСДП Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, нынешний режим лишает чернобыльцев, афганцев, пенсионеров последних средств к существованию. «Они представили себя высшей властью. И хотят править вечно. Мы не позволим украсть наше будущее. Мы не дадим забрать нашу страну! В Конституции записано, что власть принадлежит народу. Власть принадлежит вам! Они нас объединили. Теперь они нас боятся. Так боятся только настоящую силу и настоящую власть. И это власть народа. Мы пришли сюда, потому что мы едины и мы солидарны. Кто не с ними, тот с нами. И нас миллионы. Мы знаем что делать. Это наш год. Мы их остановим и мы их победим», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что День Соборности, как день единения украинского общества и освобождения от нынешней власти, сегодня празднуется по всей Украине. «Нынешняя власть пытается сделать все, чтобы отнять у народа государство. Нас продолжают пытаться разъединить. Но никому это не удастся. Украинский народ, украинское общество уже так сильны, что никто не сможет приказать им стать рабами. И та «хунта», которая сейчас у власти, скоро уйдет. Сразу же после парламентских выборов», - отметил он.

Народный депутат Украины, лидер «Европейской партии Украины» Николай КАТЕРИНЧУК напомнил, что украинское общество должно ценить каждую минуту Независимой Соборной Украины. «Сегодня Украина не является свободной. ТИМОШЕНКО за решеткой, как и ЛУЦЕНКО, а спустя некоторое время там будут и другие политики, те, которые принципиально стали на путь оппозиционности. Сегодня мы должны понять, что если есть Комитет сопротивления диктатуре (КСД), то он должен бороться против диктатуры и делать все, чтобы нынешняя власть ушла прочь», - отметил он.

Также во время акции был подписан Манифест гражданской солидарности. Его подписали: Н.КОРОЛЕВСКАЯ, Евгений СУСЛОВ (первый заместитель председателя УСДП – УНИАН), А.ГРИЦЕНКО, Н.КАТЕРИНЧУК вместе с общественными лидерами.

Как отметили в пресс-службе, к участию в мероприятии были приглашены и представители оппозиционных сил. 19 января всем участникам КСД, а также «УДАРа» Виталия КЛИЧКО и «Гражданской позиции» А.ГРИЦЕНКО были направлены письма с предложением присоединиться к акции и подписать Манифест гражданской солидарности.

Инициаторами проведения Гражданского Дня соборности ««Україна єдина»» выступили общественные объединения, в частности Гражданское движение «Вперед!», Всеукраинский комитет «Наступ», общественная организация «Предприниматели Подолья». Об участии в акции заявили организации из всей Украины, в частности Союз перевозчиков, Ассоциация фермеров Украины, общественная организация «Дети войны», представители чернобыльского движения и казачества.

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