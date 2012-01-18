Информационная «канистра» Владимира Путина

Праздничное информационное молчание на днях было прервано бывшим и, по совместительству, будущим президентом России Владимиром Путиным. В газете «Известия» появилась его программная статья «Россия сосредотачивается». Правда, автор «прототекста» — министр иностранных дел светлейший князь Александр Михайлович Горчаков — в тексте Путина не упоминается. А напрасно!

Ведь «Россия ничего не предпринимает. Россия сосредотачивается» — это один из наиболее знаменитых документов внешней политики Российской империи, написанный Горчаковым для западных стран на французском языке в 1856 году. Горчаков по настоянию Александра II пытался отменить действие Парижского мирного договора, зафиксировавшего поражение России в Крымской войне.

Когда автору настоящих строк захотелось выразить некие новые смыслы развития Украины при недавно избранном президенте Ющенко, он также вспомнил о князе Горчакове и его стратегии «собирания сил» и «спокойной силы» — в результате, его программная статья в одной из украинских газет в июне 2005 года была названа «Украина сосредотачивается. Актуальные и экзистенциальные вопросы для политического режима Ющенко — Тимошенко — Порошенко»…

Итак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что статья «Россия сосредотачивается» — это лишь вводный текст ко всей будущей путинской программе. Однако очевидно, что уже никаких неожиданностей ждать не приходится — методология мышления власти на ближайшие шесть лет задана. Сам тип путинского нарратива — это жизнеутверждающий рассказ о мудром и не испытывающем никаких сомнений руководителе России-«осажденной крепости», которую постоянно штурмуют «экспортеры демократии» и производители системных кризисов. Разумеется, о любом наполненном на 50% стакане можно говорить и как о наполовину пустом, и как о полуполном. Но рассказ о стакане, в котором налито на дне, как о налитой под завязку канистре, — это искусство…

В тексте Путина практически нет ничего неожиданного — все те же идеи «путинского охранительства»: эволюция («последовательное развитие») лучше революции («забегания вперед и ниспровержения без созидания») и прорывного развития, Россия в кольце врагов, Россия должна «сосредоточиться», коней на переправе не меняют и проч., и проч.

Примечательно, что ничего не говорится ни о модернизации, ни об инновациях. Вот украинский президент Виктор Янукович за последнее время постепенно осваивает подобную лексику, так что в деле модернизации, того и гляди, окажется впереди Путина. Тогда как в России отсутствие в актуальном политическом поле Медведева, для которого заклинания о модернизации, инновациях и нанотехнологиях стали стержнем пребывания в президентском кресле, сделало эти казалось бы уже привычные слова просто совершенно неактуальными.

Единственная концептуальная инновация в статье Путина — это риторика по поводу среднего класса: оказывается, политический режим должен опереться именно на него! Мысль очень здравая, но, судя по всему, это лишь слова, вызванные «болотно-сахарной» конъюнктурой. Потому как общий тон и общая направленность статьи говорят о противоположном: о том, что мейнстрим Путина 2.0 — это сохранение «статус кво», при котором режим опирается вовсе не на средний и не на креативный классы, а на силовиков, силовиков-олигархов, бюрократию и олигархию. А средний класс рассматривается как главный возмутитель спокойствия — как «борцы со СПИДом» с Болотной площади, как неприятные наследники украинского Майдана.

В подобной социально-политической системе, в которой создатели конкурентных преимуществ страны не являются выгодоприобретателями, в принципе не может быть никакого развития, способного сделать Россию конкурентоспособной страной в условиях XXI века. Перед Украиной стоят абсолютно те же задачи. Но колоссальным преимуществом Украины является именно отсутствие нефтегазовой ренты и вызываемого ею «ресурсного проклятия».

Потому и модернизация, символом которой стало в России стало Сколково, а в Украине — Сергей Тигипко, имеет декоративно-симуляционно-фасадный характер.

Путин — это президент «телезрителей», а не «интернетпользователей», это президент прежде всего старшего поколения, перед которыми он хвалится увеличением количества автомобилей в три раза и бытовой техники в полтора (по сравнению с советскими временами), а не президент молодежи, которая заинтересована не только в «образовательном буме», но и в самореализации «здесь-и-теперь» — в тех самых 25 миллионах новых рабочих мест, о которых он говорит, но которые сами по себе ниоткуда не «нарисуются».

В целом, забетонировалось ощущение, что «всё будет, как при бабушке», и что Путин 2.0 — надежный преемник, причем не только Медведева и Суркова, не только Путина 1.0 и Павловского, но также Брежнева и Суслова, Александра III и Победоносцева.

Интересно, что у Путина 2.0 в голове по поводу Украины и ее места в Евразийском Союзе? Как говорится в таких случаях, отгадайте с трех раз…

Андрей Окара