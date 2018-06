Как автор английского перевода книги Януковича, не вижу в ней плагиата

Мы имеем дело с организованной антипрезидентской кампанией. Главу государства хотят заставить бояться, хотят, чтобы его политический курс был свернут, и поэтому ищут буквально любой повод для дискредитации Виктора Федоровича. Кампания против Президента Украина была организованной и последовательной.

Сначала обрушилисьна издательство Mandelbaum Verlag . Рассказывая о нем, автор буквально в каждом предложении то ли по недосмотру, то ли умышленно допускает неточности. В частности, сразу заявляется, что издательству исполняется в 2011-м 50 лет, хотя на самом деле – только 15 лет. Далее следует безапелляционное заявление о том, что Mandelbaum Verlag – крохотное частное издательство. Во всем мире не так уж много государственных издательств, и непонятно, в чем здесь криминал. Также говорится о том, что среди книг, изданных Mandelbaum Verlag, есть кулинарная литература. Таким образом, читателю пытаются намекнуть, что работой над президентской книгой занимались некие несерьезные люди. Хотя, пожалуй, разнообразие жанров Mandelbaum Verlag можно поставить ему только в заслугу. Чем шире тематическая подборка - тем лучше для издательства. Но профилирующей для него является литература социально-политической тематики.

Вот заголовки некоторых книг:

KOLNBERGER, Thomas / STEFFELBAUER, Ilja (Hg.) War in the European Modern Age («Война в современной европейской эпохе»);

GABRIEL, Leo / BERGER, Herbert (Hg.) Latin America`s Democracies in Transition («Демократии Латинской Америки в переходном периоде»);

KONRAD, Helmut / STROMBERGER, Monika (Hg.) The World in the 20th Century after 1945. Global History – The World 1000-2000 («Мир в 20-м столетии после 1945 года. Глобальная история – мир в с 1000 по 2000 год»);

FELDBAUER, Peter / HÖDL, Gerald / LEHNERS, Jean-Paul (Hg.) The Rhythm of Globalisation. Expansion and Constriction between the 13th and 20th Century («Ритмы глобализации. Экспансия и строительство с 13-го по 20-е столетие»);

HÖDL, Gerald / SIEVERS, Wiebke / FISCHER, Karin (Hg.) Classics of the Development Theory. From Modernisation to Post-Development («Классика теории развития: от модернизации к последующему развитию»);

GRANDNER, Margarete / ROTHERMUND, Dietmar / SCHWENTKER, Wolfgang (Hg.) Globalisation and Global History («Глобализация и глобальная история»);

FASCHINGEDER, Gerald / SIX, Clemens (Hg.) Religion and Development. Interactions in Nation and Society («Религия и развитие: взаимосвязи в государстве и обществе»).

Можно также заметить, что несколько лет назад по поручению Национального совета (нижней палаты австрийского парламента) был подготовлен капитальный труд «Жертвы военной юстиции нацизма», издание которого доверили «несолидному» Mandelbaum Verlag.

Оскорбительным выглядит замечание о том, что издательство занимается литературой по «еврейскому вопросу». «Еврейский вопрос» – это то, о чем любят разглагольствовать махровые антисемиты. Неужели украинские медиа опускаются до их уровня? В Австрии и Германии, в странах, где чувствуют свою вину за холокост, эта тема просто священна, и акцентировать внимание на том, что издают книги на еврейскую тематику, – просто позор.

Школярскими являются рассуждения о том, что, мол, издательство фактически выполнило функции посредника между автором и типографией. Дизайн книги, верстка, редактирование - вся эта работа была выполнена Mandelbaum Verlag.

Далее переключились на текст. «Книга Януковича виявилася плагіатом». Пересказывая эту «новость», российские СМИ упоминали имя Тараса Стецькива (например, www.lenta.ru/news/2011/09/02/book/). Но в самом оригинале его имя почему-то отсутствовало.

Спустя несколько часов появились результаты т. н. расследования «Книга Януковича – плагиат президентского масштаба». Уже в первых строках этой статьи было сказано, что авторы на скорую руку ознакомились с текстом книги и пришли к «шокирующим выводам».

Выводы не менее шокирующи. Оказалось, что авторы не знают элементарного: Енакиево и Донецк - это разные города. В книге президента идет речь об основании Юзовки, будущего Донецка, а вот в «рецензии» почему-то сказано, что в центре внимания малая родина главы государства - Енакиево.

Далее следует упрек и ссылка на работу Романа Манекина. Но, во-первых, такого рода информацию можно найти даже в «Википедии». Во-вторых, на стр. 24 книги есть сноска: «Here and below the source of all historical information is «Donetsk Forever. Essays on Donetsk Region’s History» by Roman Manekin» («Здесь и ниже источником исторической информации стала работа Романа Манекина «Донецк Forever. Очерки истории Донецкого края»).

Фрагмент статьи о проблеме федерализма и сепаратизма (стр. 49-50 книги), где указывается на «заимствование» текста у Василия Волги. Подобную фразу можно найти практически в любом словаре. Вот пример: «СЕПАРАТИЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. separatus - отделенный]. Стремление к отделению, обособлению от большинства с той или иной целью (книжн.)». Это из толкового словаря Ушакова. Кроме того, рассуждая о федерализме авторы говорят об одном и том же, но разными словами.

Волга: «Чего стоило только приравнивание федерализма к сепаратизму. Хотя лишь полный невежда может поставить на одну доску сепаратизм (лат. separatus - отдельный) и федерализм (лат. foederatiо - союз, объединение), явления прямо противоположной направленности.

В одном случае (сепаратизм) имеем дело со стремлением к отделению и обособлению, с движением за отделение части государства и создание нового государственного образования. В другом (федерализм) - с формой государственного устройства - территориально-организационной структурой государства, стремлением «сшить», объединить государственные фрагменты в одно целое».

Янукович: «Как можно было поставить на одну доску сепаратизм (лат. separatus - отдельный) и федерализм (лат. foederatiо - союз, объединение) - антагонистичные понятия, имеющие прямо противоположную направленность? В первом случае (сепаратизм) - стремление к отделению и обособлению, вплоть до выделения территорий в отдельное государство, во втором - к сближению и объединению в одно целое. Поставить между этими понятиями знак равенства, это примерно как горькое объявить синонимом сладкого».

В данном случае заявление о плагиате совершенно некорректно. Стоит добавить, что практически любой автор, поднимающий тему федерализма и сепаратизма, не сможет обойтись без латинских терминов.

Столь же натянутым выглядит утверждение о прямом использовании слов Вячеслава Пиховшека. Сравним два отрывка.

Янукович: «Еще один приоритет Сингапура - биогаз и переработка мусора. Наших друзей интересовали также перспективы производства металла в Украине в 2011 г. Я отметил, что ожидается производство 46 миллионов тонн металла, это больше, чем в прошлом году.

Я также выступил перед участниками украинско-сингапурского бизнес-форума. Говорил о реформах в Украине, об изменениях в Налоговом кодексе, упрощении разрешительной системы, приглашал инвесторов. Сказал, что Украина инициирует создание Делового совета, а в перспективе – торгового дома Украина – Сингапур.

На Сингапур мы рассчитываем очень серьезно.

После Сингапура мы посетили Бруней, где свершилось историческое событие – Украина подписала с этой богатейшей страной соглашение о безвизовом режиме.

Но гораздо более важной является экономика. Одним из результатов переговоров стал оборонный контракт по линии «Укрспецэкспорта». В Общем заявлении руководителей государств это место передано так: «Стороны удовлетворены прогрессом в сотрудничестве в военной сфере». В Брунее заинтересовались и возможностями украинского агробизнеса».

Пиховшек: «Патрик Чоу, исполнительный вице-президент компании «Singapore Technologies Engineering», задал вопрос Виктору Януковичу о перспективах производства металла в Украине в 2011 году. Янукович ответил, что ожидается производство 46 миллионов тонн металла, это больше, чем в прошлом году. Говорил о реформах в Украине, изменениях в Налоговый кодекс, упрощении разрешительной системы, приглашал инвесторов. Сказал, что Украина инициирует создание Делового Совета, а в перспективе - торгового дома Украина – Сингапур»

«Но гораздо более важной является экономика. (…) Одним из результатов их переговоров стал оборонный контракт по линии «Укрспецэкспорта». В Общем заявлении руководителей государств это место передано так: «стороны удовлетворены прогрессом в сотрудничестве в военной сфере».

Что здесь – плагиат или рассказ журналиста, находившегося в президентском пуле, о визите главы государства в Сингапур, где цитируются слова самого президента, а не наоборот?

Теперь о псевдосенсационном использовании слов Юрия Луценко на стр. 82. Авторы опять не замечают очень важные детали - слова взяты в кавычки. В т. ч. и такие: «Слава Украине!» Очередной раз хочется спросить: в чем же здесь плагиат? Что, фамилию каждого, кто произнесет это, нужно указывать?

Уместно привести здесь комментарий журналиста газеты «2000» Максима Михайленко, который якобы стал «жертвой плагиата»: «Лично меня… не удивляет, что Президент на постоянной основе знакомится с публицистикой ряда изданий, как поддерживающей, так и конструктивно критикующей его курс. Идеи и взгляды, оценки и анализ, высказываемые общественно активными работниками медиа, третьего сектора, нашли свое место в концентрированном политическом манифесте Виктора Януковича, открывающего Украину миру».

Корреспондент еженедельника, как видим, не в обиде на главу государства, как не в обиде на своего президента известный американский социолог Амитай Этциони. Барак Обама в своих заявлениях и программных документах по внешней политике ориентируется, в том числе и на идеи д-ра Этциони, а также произносит принадлежащие тому емкие выражения, например «политика разжатых кулаков».

Исходя из этого, стоит снова сказать, что вместо объективной рецензии на книгу Президента Украины мы имеем дело с организованной политической кампанией.

Константин Василькевич, эксперт, лингвист, автор английского перевода книги Виктора Януковича «Opportunity Ukraine”