КС: фото и видео не освобождают ГАИ от составления протокола

Работник ГАИ должен составлять протокол за нарушение Правил дорожного движения в случае использования спецсредств фотокиновидеофисации за исключением случаев, если правонарушение было незначительным и влечет за собой небольшой штраф.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по обращению гражданина Артема БАГИНСКОГО сегодня обнародовал Конституционный Суд Украины.

Таким образом КСУ признал неконституционной ч.6 ст.258 Кодекса Украины об админнарушении, в которой говорится, что в случае выявления административного правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, которые имеют функции фотокиновидеосъемки или средств фотокиновидеозаписи, протокол об административном нарушении не ссоставляется, а постановление по делу об админнарушении выносится без участия лица, которое привлекается к административной ответственности.

Кроме того, Конституционный Суд признал неконституционной ч.1 ст.14-1 этого же кодекса, что за нарушение ПДД к админответственности привлекаются только владельцы или совладельцы транспортных средств. Суд отмечает, что законодателю необходимо также предусмотреть за правонарушение ответственность не только того, кто находился за рулем, но и юридического лица, которому принадлежит транспортное средство. В решении КСУ содержится рекомендация Верховной Раде привести в порядок привлечение лиц к админответственности за нарушение ПДД в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, которые имеют функции фотокиновидеосъемки или средств фотокиновидеозаписи в соответствие с этим решением.

Комментируя указанное решение на пресс-конференции журналистам судья докладчик по делу Мария МАРКУШ отметила, что к ответственности должно привлекаться только лицо, которое находилось за рулем. Давая оценку использованию спецустройств фотокиновидеофиксации М.МАРКУШ сказала, «что фиксация автоматическими устройствами нарушений является достаточной для определения сути правонарушения и является достаточной для использования в качестве доказательства». В то же время, отметила она, каждое доказательство должно быть закреплено. Иначе оно не может быть основанием для обвинения. Кроме того, по словам М.МАРКУШ, виновное лицо должно знать, в чем оно обвиняется и должно предоставить соответствующим образом закрепленные свои объяснения по этому поводу.

Как сообщалось ранее, субъект конституционного обращения в своем представлении утверждал, что в административных делах при юридически одинаковых обстоятельствах местные суды по-разному применяют спорную норму административного кодекса. В одних случаях суды по искам владельцев транспортных средств признают незаконными и отменяют постановления о привлечении их к админответственности, в других - отказывают в удовлетворении исков, оставляя в силе такие постановления.

Кроме того, по мнению автора ходатайства, практика судов относительно порядка применения и достоверности показаний прибора «Визир», как основания для привлечения к админответственности, является неоднозначной в части принадлежности и допустимости доказательств.