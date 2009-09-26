Аморалов к власти приводят журналисты

Вы смешны, господа в телеэфирах, с этой сморщенной на лбу значимостью. Видите ли, ваши дети будут жить в дерьме, которое заквасили вы, собственноручно. Но, может быть, вы гей, и медийные просторы для вас «рыбное место» еще и в этом плане?

Мнение из почты Сугубо адресное «письмо счастья» любимым коллегам-журналистам Все-таки не ту профессию назвали журналистикой...

Друзья-журналисты, вы и вправду думаете, что это смешно и невинно? Что это бирюльки-бабочки, а ответственность несут те, у кого яхты и футбольные клубы? Коллеги, вы инфантильны. Дебилов и аморалов к власти приводим именно мы. Правда, к тому времени изрядно изнасилованные, потрепанные. Зато уже мягкие, податливые. И впредь уже всегда с подкрашенными губами – не смывается, потому что это все…

Те, для кого предназначен этот текст, сразу поймут, что это для них. К другим – спящим, слепых, ограниченным, наивным, утопистам и борющимся – просьба оставить этот текст вне поля своего зрения. Я обращаюсь к тем, кто осознанно «делает свое дело», расписывая заказные сюжеты, радуясь выборам как возможности «нормально» заработать, и называет это все журналистикой.

Да-да, вы все еще по инерции киваете на собственников СМИ и несовершенство эфемерного государства, которое «не способно понять, обеспечить, препятствовать». И вообще, философски замечаете вы, – так устроен мир. Это бизнес, детка, бизнес... Но говорите вы так, повторюсь, только по инерции, потому что вас уже давно устраивает этот порядок вещей. Он прост, как рюмка водки, и вам в нем комфортно. Вы даже готовы за него бороться, хе-хе.. Вы смешны, господа в телеэфирах, с этой сморщенной на лбу значимостью. Без тени брезгливости, сожаления, горечи. Видите ли, ваши дети будут жить в дерьме, которое заквасили вы, собственноручно. ОК. У вас нет детей, поэтому вас не цепляет этот посыл. Между тем, он самый наглядный, и когда-нибудь вы это поймете.

Но, может быть, вы гей, и медийные просторы для вас «рыбное место» еще и в этом плане? Тогда о детях вам говорить действительно глупо. Я все время упускаю этот изящный фак(т) современности. Чтобы хотеть изменить ситуацию, например, ту, что кошельки с ушами ставят вас раком и насилуют, а заодно и каждую бабулю и дедулю в деревнях, чтобы стремиться, чтобы действовать, нужны моральные принципы, хотя бы в небольших количествах. Хотя бы в качестве незначительного процентного содержания кислорода в медиа-атмосфере.

Это очень субъективно – то, что я пишу. Да, конечно, крайне субъективно. Но в глубине души вы-то понимаете, что давно отвыкли называть вещи своими именами. Пусть и не такими красочными. Вас очень хорошо учили манипулировать. Пожалуй, это единственное умение, за которое вам следует поставить «отлично». На поступок, следуя замечанию господина Выдрина, не способны не только политики. Их, повторю, пиарят и приводят к власти «журналисты». На поступок не способны журналисты. Самые лучшие из них.

Обругать замшелого (в хорошем смысле слова!) коммуниста за сосиски и устроить (позорище!) метание микрофонов возле парламента – это, извините, профессиональная недоразвитость, а не поступок. Когда уволили, к примеру, журналиста Соболева, почему-то акций никаких не было, писем «с подписанием» на Телекритике, петиций в высшие инстанции...

Интересно, почему? Вы знаете ответ.

Гнилье.

Я не абстрагируюсь от вас, любимые, я такая же. Есть шанс, есть. Только не по одному. А всем вместе. Времени осталось мало. На подходе такие «преобразования», что вы еще не скоро вспомните, на кого учились, если вообще вспомните. Кстати, эти «преобразования» ваших рук дело, господа. Ибо: власть и деньги бессильны там, где есть мощное чистое устремление. Этот шквал способен смыть все присохшие какашки, простите за натуралистическую образность. Но вы в какой-то момент испугались, дали слабинку, пошли на компромисс... Мы все слабые, что ж... Важно вовремя это осознать и очень сильно захотеть изменить. Важно жертвовать радиусом видения длиной в собственный нос ради перспективы.

Если вы, конечно, еще живы. Потому что мертвые стыда не имут. З.Ы. готова говорить предметно на тему «что делать», треп на тему «ну и что ты изменишь, дурочка» меня не интересует. СОВСЕМ.

Марфа Веселенька (из почты)

Мнение из почты

Сугубо адресное «письмо счастья» любимым коллегам-журналистам

Все-таки не ту профессию назвали журналистикой...

Друзья-журналисты, вы и вправду думаете, что это смешно и невинно? Что это бирюльки-бабочки, а ответственность несут те, у кого яхты и футбольные клубы? Коллеги, вы инфантильны. Дебилов и аморалов к власти приводим именно мы. Правда, к тому времени изрядно изнасилованные, потрепанные. Зато уже мягкие, податливые. И впредь уже всегда с подкрашенными губами – не смывается, потому что это все…

Те, для кого предназначен этот текст, сразу поймут, что это для них. К другим – спящим, слепых, ограниченным, наивным, утопистам и борющимся – просьба оставить этот текст вне поля своего зрения. Я обращаюсь к тем, кто осознанно «делает свое дело», расписывая заказные сюжеты, радуясь выборам как возможности «нормально» заработать, и называет это все журналистикой.

Да-да, вы все еще по инерции киваете на собственников СМИ и несовершенство эфемерного государства, которое «не способно понять, обеспечить, препятствовать». И вообще, философски замечаете вы, – так устроен мир. Это бизнес, детка, бизнес... Но говорите вы так, повторюсь, только по инерции, потому что вас уже давно устраивает этот порядок вещей. Он прост, как рюмка водки, и вам в нем комфортно. Вы даже готовы за него бороться, хе-хе.. Вы смешны, господа в телеэфирах, с этой сморщенной на лбу значимостью. Без тени брезгливости, сожаления, горечи. Видите ли, ваши дети будут жить в дерьме, которое заквасили вы, собственноручно. ОК. У вас нет детей, поэтому вас не цепляет этот посыл. Между тем, он самый наглядный, и когда-нибудь вы это поймете.

Но, может быть, вы гей, и медийные просторы для вас «рыбное место» еще и в этом плане? Тогда о детях вам говорить действительно глупо. Я все время упускаю этот изящный фак(т) современности. Чтобы хотеть изменить ситуацию, например, ту, что кошельки с ушами ставят вас раком и насилуют, а заодно и каждую бабулю и дедулю в деревнях, чтобы стремиться, чтобы действовать, нужны моральные принципы, хотя бы в небольших количествах. Хотя бы в качестве незначительного процентного содержания кислорода в медиа-атмосфере.

Это очень субъективно – то, что я пишу. Да, конечно, крайне субъективно. Но в глубине души вы-то понимаете, что давно отвыкли называть вещи своими именами. Пусть и не такими красочными. Вас очень хорошо учили манипулировать. Пожалуй, это единственное умение, за которое вам следует поставить «отлично». На поступок, следуя замечанию господина Выдрина, не способны не только политики. Их, повторю, пиарят и приводят к власти «журналисты». На поступок не способны журналисты. Самые лучшие из них.

Обругать замшелого (в хорошем смысле слова!) коммуниста за сосиски и устроить (позорище!) метание микрофонов возле парламента – это, извините, профессиональная недоразвитость, а не поступок. Когда уволили, к примеру, журналиста Соболева, почему-то акций никаких не было, писем «с подписанием» на Телекритике, петиций в высшие инстанции...

Интересно, почему? Вы знаете ответ.

Гнилье.

Я не абстрагируюсь от вас, любимые, я такая же. Есть шанс, есть. Только не по одному. А всем вместе. Времени осталось мало. На подходе такие «преобразования», что вы еще не скоро вспомните, на кого учились, если вообще вспомните. Кстати, эти «преобразования» ваших рук дело, господа. Ибо: власть и деньги бессильны там, где есть мощное чистое устремление. Этот шквал способен смыть все присохшие какашки, простите за натуралистическую образность. Но вы в какой-то момент испугались, дали слабинку, пошли на компромисс... Мы все слабые, что ж... Важно вовремя это осознать и очень сильно захотеть изменить. Важно жертвовать радиусом видения длиной в собственный нос ради перспективы.

Если вы, конечно, еще живы. Потому что мертвые стыда не имут. З.Ы. готова говорить предметно на тему «что делать», треп на тему «ну и что ты изменишь, дурочка» меня не интересует. СОВСЕМ.

Марфа Веселенька (из почты)