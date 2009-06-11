Стоит ли доверять экономической статистике?

У нас статотчетность закрывают, чтобы иметь возможность врать... В других странах информации вроде бы и много, но ее достоверность вызывает сомнения... Манипулирование данными характерно для США, и не только... В последнее время оживилась дискуссия по поводу того, заканчивается ли экономический кризис, и если так, то когда начнется этап роста мировой экономики. В основе такого оптимизма некоторых экономических экспертов лежит предположение, что мировая экономика завершила этап рецессии, за которым должен начаться процесс постепенного оживления деловой активности и потребления. Добавляет им аргументов в интересах такого толкования развития событий существенный рост цен на нефть на мировых рынках и значительное оживление операций на ведущих фондовых площадках.

На самом же деле, и об этом откровенно говорят ведущие финансовые аналитики мира, пока еще никто не может дать четкого ответа, по какому сценарию будет развиваться дальше мировая экономика. Во многом это связано с разницей в оценках одних и тех же статистических данных, которые поступают из ведущих стран мира. Проблемы с достоверностью, корректностью и анализом статистической отчетности, к сожалению, имеют место не только в Украине. У нас статотчетность просто закрывают, чтобы иметь возможность откровенно врать о состоянии дел в экономике. В других странах статистической информации вроде бы и много, но ее достоверность вызывает сомнения.

Как пример, можно привести данные из Соединенных Штатов и то, как их интерпретирует Мартин Фельдштейн – профессор экономики в Гарварде, прежний советник президента Рейгана, экс-президент Национального бюро экономических исследований.

Профессор Фельдштейн советует более внимательно и более критично присматриваться к имеющейся статистической информации США. Так, пишет он, с одной стороны, строительная отрасль вроде бы растет, внутренние цены падают медленнее, личные доходы граждан в первом квартале 2009 года выросли, потребительские расходы увеличились, рынок труда улучшается. Но внимательный взгляд на эти данные оказывается менее обнадеживающим. В любом случае детали не поддерживают то, на что, казалось бы, указывает заголовок. В то время как общие расходы на строительство недавно выросли всего на 0,3% – меньше, чем погрешность измерения, – расходы на частное строительство фактически упали, а жилищное строительство сократилось на 4%. Аналогично – внутренние цены резко упали на 18,7% за 12 месяцев к марту, что не намного ниже, чем падение на 19% за 12 месяцев к февралю.

Более того, личные доходы выросли в первом квартале 2009 года только благодаря возврату налогов и правительственным пенсиям. Напротив, зарплаты, доходы лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, дивиденды и проценты – все снизилось.

Аномалия растущего потребления, которое приводится в движение только возвратом налогов и выплатами социального обеспечения, закончилась в марте, когда потребительские расходы упали как ответ на низкую занятость и падение трудовых доходов. Это подтвердилось снижением розничных продаж в апреле.

И наконец, продолжает быстро падать занятость. Хотя темпы снижения в апреле замедлились, половина этого улучшения была результатом роста правительственной занятости благодаря одноразовому найму более чем 60 тысяч работников для проведения переписи 2010 года, отмечает господин Фельдштейн.

Но в действительности это еще не все. Проблема в том, что не всегда можно быть уверенным, что статистические показатели достоверны.

Статистические органы США работают достаточно интересно. Сначала предоставляется оперативная позитивная информация относительно экономических показателей, а затем, через полтора-два месяца, даются уточненные данные, которые в абсолютном числе случаев ухудшают предыдущие данные. И такое своеобразное манипулирование данными, к сожалению, характерно не только для США.

Можно проанализировать статистическую информацию Китая. Так, с одной стороны, Национальное статистическое бюро КНР указывает на то, что ВВП в первом квартале вырос на 6,1% относительно первого квартала прошлого года, с другой, по официальным данным, китайский экспорт, сократился в апреле на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В марте этот показатель составлял 17,1%. Ввоз товаров в страну в апреле упал на 23%. И это в такой экспортоориентированной экономике, как китайская. Кроме того, анализируя статистические данные относительно работы китайской экономики, можем увидеть, что тенденции развития основных отраслей промышленности существенно отличаются между собой: одни показывают рост, другие – значительное падение. Кроме того, статистические данные даются в абсолютных показателях (тоннах, метрах, штуках), но стоимостного измерения нет, то есть оценить их роль в общем стоимостном объеме произведенной продукции невозможно. В то же время такой важный показатель функционирования экономики, как производство электроэнергии, упал за четыре месяца относительно предыдущего года на 3,2%. Тоже самое и с перевозками грузов. Данных по перевозкам автотранспортом нет, хотя именно они обеспечивают основной объем, а по железной дороге перевезено грузов в апреле текущего года на 6,9% меньше, чем в прошлом году, а за период январь–апрель такое сокращение достигло 5,7%, что означает ускорение падения объемов отгрузки продукции. Как при этом происходит рост китайской экономики, мне не совсем понятно.

Следовательно, любая статистическая информация, которая подается не только украинскими государственными органами, но и иностранными, нуждается в детальном анализе.

Кроме того, есть те, кто надеется позитивными оценками ситуации подтолкнуть домохозяйства и субъектов ведения хозяйства к оживлению спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, будет стимулировать банковское кредитование и производство. И в этом определенная логика есть.

В современном мире роль общественных ожиданий достаточно велика. Так, влиянию ожиданий на экономическое развитие посвящают фундаментальные исследования, и за это дают Нобелевские премии.

Но в то же время нужно сознавать, что ожидания влияют на скорость реализации тех или других тенденций, но они не могут принципиально изменить тренд экономических процессов. Одно время Джордж Сорос на обвинения в спекуляциях, которые привели к значительному падению английского фунта к другим основным валютам, ответил, что он видел фундаментальные причины, которые давали ему основания считать фунт переоцененным. И в этом случае, по мнению финансиста, это уже вина правительства и центрального банка Великобритании, потому что они вместо мягкой, постепенной девальвации пытались удержать курс фунта на уровне, который не отвечал реальному состоянию дел в британской экономике.

Все эти комментарии относительно экономической статистики я писал для того, чтобы было понятнее, что доверять ей без осознания фундаментальных причин этого глобального экономического кризиса не стоит. Нужно сначала понять, ЧТО является причинами кризиса, потом анализировать, в какой мере урегулированы основные проблемы, которые возникли в связи с ней, а уже после этого анализировать имеющуюся статистическую информацию.

Борис Кушнирук