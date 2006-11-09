О “козлах”, которые уже 100 дней мешают правительству жить

Говоря о правительстве, мы по привычке критикуем его за все беды, которые случаются в нашей и без того непростой жизни. А чаще всего мы говорим, что правительство вообще ничего не делает.

Хотел бы сказать, что это абсолютная ложь. Наш, уже скоро сто дней как новый, Кабмин работает в поте лица своего. Его работоспособности стоило бы поучиться всем клятым капиталистам с их потогонной системой.

Нет, он не просто работает. Он борется. Борется с курсом на европейскую интеграцию, с президентом, с оппозицией, с НАТО, с ВТО, с Универсалом национального единства... Да мало ли еще зла в нашей жизни, с которым должен бесстрашно расправиться Кабмин?

Но прежде всего он борется за полное и безраздельное господство во всех сферах государственной жизни. За неполные сто дней правительством принято 435 постановлений. Из них 275 (54% от общего объема принятых нормативно-правовых актов!) касались сугубо кадровых вопросов. Кадры решают все, особенно, когда эти кадры донецкие...

Однако для всех мест не хватает, и приходится расчищать для своих все еще занятые кем-то должности в исполнительной власти. В этом плане лакомым куском являются должности глав местных государственных администраций. Так как министерских портфелей откровенно не густо, а районов в Украине – аж 490.

Но наиболее привлекательными являются должности глав областных государственных администраций. Все ж таки и статус выше, и возможностей для "царствования" несравненно больше.

Поэтому одной из первых задач новой исполнительной власти стала кадровая экспансия. Кто-то ушел сам. Непокорным местные новоизбранные советы на Востоке высказали недоверие сразу же на первых сессионных заседаниях. А вот на Западе и в Центре сместить глав администраций оказалось более трудным заданием, чем показалось сначала.

Тогда в наступление пошла "тяжелая артиллерия". 3 октября 2006 г. было принято Постановление Кабинета Министров Украины, которым Президенту Украины предлагалось рассмотреть целесообразность последующего пребывания на должностях председателей Полтавской (Асадчева В. Г.), Тернопольской (Стойка И. Г.), Харьковской (Авакова А. Б.), Херсонской (Силенкова Б. В.) и Черниговской (Лаврика Г. И.) областных государственных администраций.

Выразительных претензий к их работе у Кабмина не было. Как показала проверка, проведенная потом совместно с Секретариатом Президента, – и не могло быть. Единственным недостатком этих чиновников является то, что они были назначены предыдущим Кабмином, а следовательно одним своим существованием мешают править нынешнему его составу. В этом абсолютно откровенно признался журналистам Н.Азаров, рассуждая о "силах, которые сегодня мешают правительству Януковича наводить порядок в стране".

Пришлось прибегнуть к более "тонкой" тактике – обвинениям глав областных администраций в невыполнении... полномочий других органов.

В начале октября цитируемый уже Н.Азаров выступил с критикой руководителей областных госадминистраций, которые "выступают за повышение жилищно-коммунальных тарифов для населения". И вот уже КПУ вторит Азарову и требует отставки губернаторов, "виновных в обвальном повышении цен на коммунальные услуги". А в середине октября сам премьер встречается с рядом глав областей и предупреждает их о "персональной ответственности за несвоевременное снабжение тепла". Догадайтесь, кто был приглашен на эту встречу в первую очередь?

Тема ЖКХ действительно болезненная, особенно для нынешнего правительства, которое не может похвастаться значительными успехами в этой сфере.

Возможно, избиратели Партии регионов забыли, с какими лозунгами она шла на выборы и какие надежды на нее возлагали. Социологические опросы, например, четко указывали – новое правительство, в первую очередь, должно предотвратить рост цен на жилищно-коммунальные услуги (57,7% опрошенных).

Как видим, антикризисное правительство не оправдало возложенного на него доверия. Цены на коммунальные услуги существенным образом увеличились. И не на 37% (в соответствии с подорожанием газа), а в 2–3 раза (Днепропетровск, Луганск, Симферополь, Харьков и др.), а то и больше – как в Киеве.

Следует отметить, что даже в областях, которые традиционно относятся к симпатикам Партии регионов, начинает разворачиваться движение против политики нового правительства в коммунальной сфере.

Да, ряд общественных организаций Луганской области объявили акцию «Гражданская самооборона» и призвали жителей области платить за жилищно-коммунальные услуги по старым тарифам до тех пор, пока власть не предпримет конкретные шаги относительно коммунальной реформы. Свыше 2 тыс. харьковчан пикетировали здание Харьковского городского совета, протестуя против повышения квартплаты и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И это лишь начало...

Но удачная, на первый взгляд, и близкая большинству украинских граждан тема подготовки к зиме является откровенно провальной для наступления на руководителей областей. Ведь в соответствии с украинским законодательством, главы областных администраций практически лишены любых легальных рычагов влияния на тарифную политику или другие вопросы, которые касаются коммунальной сферы.

Таким образом, персональная ответственность на губернаторов была возложена правительством за то, что находится в сфере ведения местного самоуправления и... самого Кабмина.

Но тут вдруг оказалось, что Кабмин вообще ни за что не отвечает в этой стране. Цены на газ, мол, устанавливают "два хозяйствующих субъекта" – "Укргазэнерго" и "Газпром". Антимонопольный комитет тоже на цены не влияет (председатель АМКУ Алексей Костусев так и заявил: "Это не наши полномочия"). Местное самоуправление также вроде бы не при чем. Потому что алчевский городской председатель (по совместительству – председатель областной организации Партии регионов) в прошлогодней аварии, которая оставила без тепла тысячи людей, – тоже, оказывается, ни в чем не виноват.

Так какие же "казлы” мешают януковичам жить, или, говоря словами Азарова, – “силы, которые сегодня мешают правительству Януковича наводить порядок в стране"? Может, он не там их ищет?

Роман Вагрант, г. Киев