15 января на Киевстар ТВ состоится премьера Original-сериала 'Тихая Нава' с Александром Рудинским

Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов.

Уже 15 января 2026 года на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоится долгожданная эксклюзивная премьера детективного триллера в стиле true crime "Тихая Нава" с Александром Рудинским, Анастасией Пустовит, Сергеем Киселем и другими украинскими актерами в ролях. Сегодня, 3 декабря, опубликован официальный трейлер Original-сериала, который показывает весь масштаб и глубину истории.

Сериал создан совместно с продакшном SFERA FILM, а его премьера состоится уже 15 января эксклюзивно на Киевстар ТВ!

"Тихая Нава" - это история о городе, который годами прячет тьму под маской благополучия. В центре событий - молодой юрист, который неожиданно привлекается к расследованию ряда жестоких преступлений. Его стремление докопаться до истины открывает общественные травмы, страх и молчание, ставшие нормой для местных жителей.

Официальный трейлер сериала позволяет впервые увидеть масштаб истории и интенсивность конфликта. Атмосфера провинциальной тишины предстает скорее как ловушка, в которой каждый персонаж что-то скрывает. Зрители получают больше деталей будущего расследования - и еще больше вопросов, чем ответов.

"Мы создаем контент, который не имеет аналогов на украинском рынке. "Тихая Нава" - это проект, усиливающий позиции Киевстар ТВ как платформы, которая инвестирует в собственные истории и создает уникальное предложение для зрителей. Мы собрали сильную творческую команду, чтобы рассказать историю, которая не отпускает. "Тихая Нава" - пример того, каким может быть украинский триллер, когда он создан без компромиссов", - отмечает Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

Оператором-постановщиком - Вячеслав Раковский, продюсерами проекта стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В новом сериале снимались: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Премьера "Тихой Навы" - 15 января только на Киевстар ТВ.

Следите за обновлениями и готовьтесь открыть город, который предпочел бы остаться незамеченным.

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

