Презентация Dinner in the Sky в Киеве 6 и 7 июня

Журналисты, Vip-персоны и звезды смогут насладятся изысканной кухней на высоте 50 метров, а мероприятие станет самым незабываемым событием этого года.

Dinner in the Sky – это платформа, на которой 22 кресла размещены вокруг оборудованного стола. Внутри стола находится площадка, за которой, гостей принимают шеф-повар, официант и ведущий. Специальный кран поднимает платформу на высоту 50 метров.

Политики и звезды шоу-бизнеса, собственники и всемирно-известные личности, среди которых принц Монако Альберт, Madonna, Shakira, президент глобальной корпорации Samsung - лично оценили преимущества этой уникальной услуги премиум-класса .

Платформа Dinner in the Sky работает в 45 странах мира и является услугой международной компании Events in the Sky. 200 брендов по всему миру представили свои продукты, провели пресс-конференции и корпоративные мероприятия в небе.

Презентация состоится по адресу: пр-т 40-летия Октября 60 (заезд с ул. Демеевской, 35)

Дата и время презентации: 6 и 7 июня, 17:30

На прошлом мероприятии присутствовали такие селебретис как: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, Катя Осадча, Светлана Вольнова, Алена Шопенко, Андрей Доманский, Андрей Кравчук, Андре Тан, Андрей Яценко, Маша Фокина, Лев Парцхаладзе, Фагот и другие

Событие обещает быть грандиозным, ведь будут присутствовать: Влада Литовченко, Евгений Фешак, Светлана Вольнова, Юлия Катаврадзе,Светлана Егорова, Игорь Посыпайко, СКАЙ, Остап Ступка, Каролина Ашион, Лобода, Василиса Фролова, Елена Бурба, Тамерлан и Елена Омаргалиева, Андрей Царь, Ira Champion, Андре Тан, Алексей Большой, Юлия Катаврадзе, Маргарита Сичкарь и другие.

Специальный гость: Дэвид Гизельс- основатель международной платформы Dinner in the Sky

Аккредитация СМИ обязательна. Тел. (050) 165 78 93