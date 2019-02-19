21 февраля Caribbean Club Concert-Hall приглашает на вечер зажигательного фламенко от Piano Flamenco Band

21 февраля окунитесь в мир самой красивой и изысканной музыки фламенко на зажигательном вечере «Viva España» от украинского ансамбля Piano Flamenco Band в Caribbean Club Concert-Hall.

Piano Flamenco Band исполняет музыку в стилях фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. К характерному «испанскому» звучание гитары и кахона они добавляют фортепиано, благодаря этому их музыка приобретает новую мелодичность.

Ансамбль постоянно удивляет слушателей интересными коллаборациями с известными артистами. На этот раз на сцене выступит специальный гость - Алие Хаджабадинова. Алие - крымскотатарская певица, ведущая телеканала АТР, лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов.

На вечере «Viva España» гостей ждут:

- чувственные ритмы и мелодии Испании;

- особый шарм фортепиано в классическом звучании;

- музыка известных испанских композиторов - Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde;

- авторские композиции Piano Flamenco Band;

- пьянящая хореография от танцовщицы фламенко Татьяны Осипчук.

Говорят, фламенко - это искусство ранить сердце без кинжала. Если вы готовы к этому, тогда приглашаем 21 февраля окунуться в ураган испанских страстей в Caribbean Club Concert-Hal!

Билеты можно приобрести на сайте: http://clc.to/f3GIFw