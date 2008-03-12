Как джентльменам изменить Конституцию?

Стремление Банковой изменить Основной Закон для усиления полномочий главы государства не только стало секретом Полишинеля, но и может спровоцировать любопытные политические альянсы. Впрочем, если исходить из того, что политика – искусство возможного, Президента можно назвать катализатором новых возможностей.

В президентском окружении желание изменить Основной Закон в последнее время не только не скрывают, но, мягко говоря, педалируют. Иными словами, делают все, чтобы привлечь к конституционному процессу дополнительное внимание общественности и доказать, что есть еще порох в пороховницах. Леонид Кучма, в свое время игравший в реформирование Конституции, выглядит примерным скромником по сравнению с Виктором Андреевичем. Чего стоит только стремление действующего Президента создать подчиненную себе Национальную гвардию или усилить Президентский полк новейшими бронетранспортерами, разбившееся о неожиданную принципиальность Анатолия Гриценко. Да и заявление Ющенко о нежелании распускать парламент, сделанное в расположении танковой бригады, заставило многих апологетов «сильной руки» прервать сиесту от зависти.

Порой кажется, что тактика политического напора, взятая на вооружение Банковой год назад и не позволившая достичь весомых результатов, остается категорическим императивом. Любое отклонение от наступательной тактики или компромисс в президентской команде приравнивают к политическому поражению. Поэтому Президент не столько пытается выстроить схему для участия в президентских выборах 2010 года, сколько кардинально изменить правила их проведения. Недостаток объективной информации порождает немало конспирологических предположений, наподобие того, что Янукович и Тимошенко не будут принимать участие в президентской кампании. Видимо, стоит приготовиться к различным инсинуациям вокруг выборов, домыслы вокруг них будут множиться, а конфигурация участников избирательного процесса будет приобретать все более фантастические формы.

Например, не до конца понятны политические перспективы Арсения Яценюка. Маловероятно, что спикер парламента будет баллотироваться на ближайших президентских выборах, но контроль над депутатским корпусом определенно постарается восстановить. Арсению Петровичу не хочется быть марионеткой в руках Банковой или правительства, о чем он неутомимо заявляет. Впрочем, для резкого наращивания политических мускулов Яценюку придется без лишних сантиментов торпедировать работу коалиции, взяв на себя ответственность за формирование ситуативного большинства во время ключевых голосований.

Тем временем президентская активность уже дала первые зримые результаты. Нет, речь в данном случае вовсе не о начале работы Национального конституционного совета, которому предназначено в «час Х» достать проект Конституции, словно фокусник – кролика из цилиндра. Куда интереснее выглядит процесс взаимного обнюхивания Партии регионов и БЮТ. «Неожиданно» выяснилось, что две крупнейшие парламентские силы решительно против принятия новой редакции Конституции на референдуме, о чем и заявили во время стартового заседания НКС. Учитывая степень их влияния на юго-востоке и в центре страны, несложно догадаться, что конституционный референдум с гарантией президентского успеха сегодня можно проводить разве что в Закарпатье. Уверенность Банковой в собственных силах неизменно зашкаливает, словно ее кризисные менеджеры не видели событий на Майдане в конце 2004-го и не понимают, насколько они изменили страну. Расплачиваться за недальновидность команды придется Президенту. Сегодня глава государства все больше напоминает средневекового монарха, свято верящего в преданность своих вассалов – до тех пор, пока эта преданность не обернется заговором.

Для Партии регионов и БЮТ, не являющихся идеологическими политическими силами, гипотетический переход к парламентской республике может решить не только проблему нейтрализации амбициозного Ющенко, но также ускорить процесс выстраивания внутрипартийной системы, с которой придется считаться Виктору Януковичу. Ему, кстати, так и не удалось найти адекватной модели поведения в оппозиции. Для него выгодным выглядит даже гарантированное второе место в политическом масштабе. Вспомним Петра Симоненко: кем был бы сегодня лидер КПУ, если бы его не вывели во второй круг президентской гонки 1999 года?

Юлия Тимошенко, наоборот, имеет достаточно пространства для маневра. Кроме того, у действующего премьера есть главное – временной люфт. Поэтому она запросто может сначала сыграть с политиками на понижение президентских акций, а потом вместе с народом – на повышение. Госпожа Тимошенко готова согласиться на урезание президентских полномочий, чтобы превратить должность главы государства в запасной аэродром для собственных амбиций. Не случайно ведь в Брюсселе она расписала свое видение конституционной реформы в неприглядном для Президента свете. И хотя, если рассуждать здраво, лидер БЮТ не может себе позволить даже ситуативных союзов с Партией регионов, опыт совместного голосования, в частности по преодолению президентского вето на закон «О Кабинете Министров» в январе 2007 года, доказывает: бывает и такое. Тимошенко, как показывают последние события, поймала кураж, и способна на неординарные шаги.

Политическая ситуация в стране развивается двумя параллельными и потому непересекающимися путями. С одной стороны, президентская команда готовит реформирование Основного Закона, при этом практически потеряв рычаги влияния на ситуацию в парламенте и не сумев нарастить рейтинг главы государства. С другой – между БЮТ и Партией регионов стихийно возникают точки взаимодействия и даже взаимопонимания. Две эти фракции легко могут сформировать конституционное большинство. И направленность его действий выглядит вполне очевидной.

К сожалению, в сложившейся в стране ситуации Конституция превратилась из Основного Закона в объект политического рейдерства. Основные политические игроки не собираются приводить модель своего поведения в соответствие с конституционными нормами. Скорее, им проще изменить Конституцию, ведь если правила игры не позволяют выигрывать, джентльмены меняют правила.

Евгений Магда