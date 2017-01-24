Трудовая миграция угрожает национальной безопасности

Страны с развитой экономикой давно живут по стандартам, когда самым ценным активом считаются люди, именно за них ведется жесткая конкуренция. Это касается и настоящих талантов, и опытных специалистов, инженеров и управленцев, и квалифицированных рабочих, и даже неквалифицированных – но старательных и трудолюбивых. Мир стал открытым и доступным, его глобальные законы предусматривают свободный обмен товарами, услугами, финансами и рабочей силой. Однако государство должно занять четкую позицию: не только сетовать, что украинцы эмигрируют, а предлагать программы поощрения, поддержки рабочей силы, развития собственного потенциала всеми доступными методами, в том числе через самозанятость и малый бизнес, создание чувства стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Таково мнение Украинского союза промышленников и предпринимателей.

"Вопрос сохранения трудовых ресурсов становится проблемой национальной экономической безопасности. В Польше сейчас работает до 1 миллиона украинских специалистов, и в 2017г. она готова принять еще миллион. Венгрия приняла решение о трудоустройстве 350 тысяч украинцев, даже Беларусь приглашает наших специалистов. По данным декабрьского опроса компании Research & Branding Group, около трети украинцев трудоспособного возраста думали или думают о переезде в другую страну на постоянное место жительства. Распространенною стала эмиграция бизнеса, когда серьезные производства из, как правило, инновационных сфер переносятся в страны-соседи. То есть современные работодатели готовы скорее платить высокие зарплаты в Евросоюзе, нежели мириться с деловой нестабильностью здесь", – убежден президент УСПП Анатолий Кинах.

В УСПП, Антикризисном совете общественных организаций подвергают острой критике коррупцию в сфере государственного регулирования с бизнесом, проблемы с защитой прав и интересов предпринимателей, инвесторов через правоохранительные органы, суды.

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Особое возмущение вызывает ситуация, искусственно созданная вокруг малого, среднего бизнеса в конце 2016 года – начале 2017 года. Рост минимальной зарплаты с введением групповых проверок работодателей и огромных штрафов для тех, кто нарушил законодательство о ее выплате; нововведения уплаты ЕСВ ФОПами при отсутствии доходов последних; "бульдозерная война" с МАФами в столице складываются в картину массированной атаки на малый бизнес, попыток максимального сужения рамки экономических прав и свобод предпринимательства. Власть забывает, что если в развитых странах МСБ дает возможность реализовать новаторскую инициативу, осуществить инновационные проекты, то у нас он часто является единственным средством выживания, шансом прокормить себя и свою семью. Затягивать ему веревку на шее кайне безответственно и даже опасно с точки зрения возможной социальной напряженности.

В УСПП и Антикризисном совете общественных организаций настаивают: необходимо разработать комплексную программу поддержки самозанятости, малого и среднего бизнеса. Угрозы, неоправданные проверки, штрафы, закрытие должны быть искоренены из практики обращения с предпринимательством. Ключевая ставка НБУ должна последовательно снижаться, одновременно предоставляя гарантии частным банкам, побуждая их кредитовать реальный сектор экономики. Налоговая нагрузка должна быть минимальной. Этим проблемам будет посвящено специальное заседание в УСПП в начале февраля.

"Наконец, тема эффективного использования трудовых ресурсов, создания благоприятных условий для занятости на родине должны стать не только предметом обсуждения в социальных сетях, а содержанием ответственной и системной государственной политики. Хватит наблюдать, как миграционный ручеек превращается в реку. Надо принимать неотложные меры, начиная с подготовки и повышения квалификации кадров, уважения к рабочим квалифицированных профессий, специалистов, инженеров, заканчивая адекватной стоимостью рабочей силы. Это комплексная задача должна выполняться немедленно", – подытожил Анатолий Кинах.