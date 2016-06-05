Со следующего года Польша уравняет зарплаты украинских рабочих и поляков

"Продолжается работа над применением так называемой сезонной директивы, что касается трудоустройства иностранцев, которая должна быть задействована с 1 января 2017 года", - сказал заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед, передает радио Польши. Он отметил, что иностранцы будут зарабатывать столько же, сколько и поляки.

Читайте такжеУкраинские заробитчане переводят домой больше денег, чем дают международные доноры – исследованиеСезонная директива охватывает прибытие и пребывание граждан третьих стран с целью трудоустройства на сезонную работу. Чиновник подчеркнул, что будут изменения в, так называемых, краткосрочных заявках при одновременном сохранении упрощенной формы трудоустройства и также параграф относительно одинаковых условий труда и зарплат.

Станислав Швед добавил, что сезонной работой в основном заинтересованы граждане Украины. "Более 95% работающих в Польше иностранцев родом из Украины", - подчеркнул заместитель министра семьи, труда и социальной политики.

В 2015 году было выдано 800 тыс. заявок на работу в Польше. Работало полмиллиона человек. В этом году к середине мая поступило 500 тыс. заявок на трудоустройство иностранцев, поэтому до конца года заявок предполагается уже больше миллиона.

Польские чиновники стараются и в дальнейшем сохранить возможность иностранцам работать в сельском хозяйстве, в сфере услуг и строительстве, а потому намерены улучшить для них условия труда. "Мы знаем, что при сегодняшней системе заявок, особенно с украинской стороны, случаются различные злоупотребления, покупка таких заявок. Со своей стороны мы до конца не знаем, те лица действительно ли прибыли на работу и фактически работают, такое оформление иногда используется для получения визы”, - подчеркнул вице-министр.