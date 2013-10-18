Лапароскопическое вмешательство избавляет от многолетнего консервативного лечения

В частности, специалистами отделения абдоминальной хирургии клиники торакоабдоминальной хирургии успешно выполняются лапароскопические операции по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Это заболевание вызывает выход органов брюшной полости в грудную полость и вызывает ощущение боли, дискомфорта за грудиной, а также может расцениваться пациентом, как сердечные проблемы. Другое патологическое состояние, часто диагностируется одновременно с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы - недостаточность кардии и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, развивающаяся в результате попадания агрессивного желудочного содержимого на слизистую пищевода, что приводит к образованию эрозий, язв пищевода .

По словам начальника отделения, кандидата медицинских наук, врача-хирурга высшей категории, подполковника медицинской службы Юрия ЯРИНИЧА, который и проводит оперативные вмешательства вышеупомянутые патологические состояния подлежат лапароскопической хирургической коррекции.

- Суть этой коррекции заключается в крурорафия (уменьшении размеров пищеводного отверстия диафрагмы) и эзофагофундопликацию по Nissen (формированию нового клапанного механизма с целью предотвращения забрасывание желудочного содержимого в пищевод), - отметил офицер медицинской службы. - Показательным может быть клинический случай лечения пациентки (52 года) с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы II стадии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью тип "С". , Которая страдала много лет из-за неэффективности консервативного лечения. У этой пациентки была выраженной следующая симптоматика: двухлетняя изжога, консервативной терапией без эффекта, болью за грудиной, дважды "вкладывал" женщину в кардиологический стационар, симптом завязывания шнурков (усиление болевых ощущений и отрыжка желудочным содержимым при наклоне вперед).

В результате проведенного обследования нами было выявлена кила (грыжа) пищеводного отверстия диафрагмы II стадии, недостаточность кардии, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь тип "С".

Собственно, лапароскопическая операция проводилась под общей анестезией, длилась 1,5 часа и состояла из нескольких этапов: через пять 1-1,5 см проколов передней брюшной стенки в брюшную полость вводятся видеолапароскоп и необходимые инструменты манипуляторы, затем - проводится мобилизация большой и малой кривизны желудка и выполняется крурорафия, а на завершающем этапе - эзофагофундопликацию по Nissen.

Стоит акцентировать внимание на том, что уже через четыре часа пациенты прооперированные таким образом могут пить жидкость, через сутки - употреблять молочные продукты (кефир , йогурт), через 48 часов - различные каши, пюре.

- Субъективно пациентка, прежде всего, почувствовала повышения комфорта приема пищи, боли и изжога отошли в прошлое, комфортный сон возможен не только в получидячем положении, но и лежа, - отметил подполковник медицинской службы Юрий Ярыныч.

Следует указать, что преимуществом данного хирургического вмешательства является низкая травматичность, что позволяет избежать выраженного болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, активизировать пациента в день операции, уменьшить длительность пребывания больного в стационаре в частности, и как можно скорее вернуться к обычному образу жизни в целом. Лапароскопическое вмешательство избавляет от многолетнего консервативного лечения.