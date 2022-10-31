В РФ подчеркнули, что не выходят из соглашений по экспорту украинского зерна, а "приостанавливают их действие".

Россия приостанавливает движение по "зерновому коридору", по которому экспортируется зерно из Украины, и не предоставляет гарантий безопасности судам на этом маршруте.

Об этом заявило Министерство обороны РФ.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с. г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", – говорится в сообщении.

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В российском ведомстве подчеркнули, что Россия не выходит из соглашений по экспорту украинско зерна, а "приостанавливает их действие". Там также отказались гарантировать безопасность судов, которые будут идти по гуманитарному коридору.

"Движение судов по коридору безопасности недопустимо, поскольку украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации. В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях", – отметили в российском Минобороны.

Выход России из "зерновой сделки": главные подробности

Россия заявила о выходе из так называемой "зерновой сделки" 29 октября 2022 года. Это решение в РФ связали с атакой на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что РФ заявила о выходе из "зерновой сделки" из-за того, что президент РФ Владимир Путин обиделся за свой потопленный Черноморский флот. По его словам, теперь активными участниками сделки должны стать Турция с Великобританией.

Позже стало известно, что Франция вместе с коллегами в ЕС прорабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна. По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

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