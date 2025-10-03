Евросоюз может принять окончательное решение о судьбе замороженных российских активов 23-24 октября.

С прошлого года Украине удается сводить концы с концами благодаря процентам, полученным от замороженных российских суверенных активов, хранящихся в брюссельской клиринговой палате Euroclear. Но этого будет недостаточно, если война в Украине затянется, пишет The Washington Post.

Издание поделилось прогнозом Международного валютного фонда, который сообщил, что Украине для того, чтобы удержаться на плаву до 2027 года, понадобится около 65 миллиардов долларов.

Указывается, что единственным реалистичным способом получить эти средства, учитывая то, что США отстраняются от помощи, является если европейцы заберут активы Кремля, остающиеся в их банках.

В публикации отмечается, что лидеры Европы и США не решались конфисковать российские средства, опасаясь создать опасный прецедент, который в будущем мог бы быть использован против западных правительств и отпугнуть иностранных инвесторов. Также они не исключали, что впоследствии Россия может через суд вернуть эти средства и оставить эти страны с огромными долгами.

Однако, как поделилось издание, в последние недели дискуссия резко изменилась из-за военных провокаций России против членов НАТО. Еще повлияло и то, что российский диктатор Владимир Путин отказал президенту США Дональду Трампу в просьбе о прекращении боевых действий на территории Украины.

В публикации говорится, что на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил оригинальное решение. Он считает, что Европейский Союз может "одолжить" российские деньги без процентов, хранящиеся в Euroclear - 164 миллиарда долларов - если Украина согласится вернуть их только в том случае, если Россия выплатит "репарации" после окончания конфликта.

Издание добавляет, что по этой схеме Euroclear сможет избежать потенциальной ответственности. Если же Кремль откажется выплачивать Украине репарации, что вполне вероятно, тогда Россия останется с пустыми руками.

Отмечается, что Европа должна была бы взять на себя в этой ситуации потенциальную ответственность за предоставление Украине российских денег. Однако скептики, особенно Венгрия, вероятно, наложили бы вето на такой шаг. Все потому, что надо в этом вопросе иметь поддержку всех стран-членов ЕС.

По данным издания, после целого дня споров за закрытыми дверями лидеры ЕС пришли к согласию, что они должны продемонстрировать России, что имеют "средства" и "волю" поддержать Украину.

"Теперь очередь Европейского Союза выполнять обещания. "День решения" относительно того, как мобилизовать российские активы, наступит во время следующего официального заседания Совета - 23-24 октября", - сказал президент Европейского совета Антониу Кошта.

Замороженные российские активы - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на саммите ЕС, состоявшемся 1 октября, не был достигнут прогресс в выдаче Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Бельгия отказалась снять ранее высказанное возражение, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность относительно правовых последствий. Лидеры ЕС пришли к согласию, что комиссии необходимо дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия.

Также мы писали, что министры финансов стран "Большой семерки" договорились об усилении давления на Россию. Также они готовы принять меры для поддержки Украины. В заявлении указывается, что дальнейшие эскалационные действия России, включая нарушение воздушного пространства НАТО, усиление атак на гражданское население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, являются неприемлемыми и подрывают усилия по достижению мира.

