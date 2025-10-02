По его словами, лидеры ЕС продемонстрировали "решительность продолжать помогать Украине".

Лидеры ЕС полны "решимости" помочь Украине, используя замороженные российские активы, и решение будет принято к концу октября. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет The Guardian.

По его словами, европейские лидеры продемонстрировали "решительность продолжать помогать Украине". Он сказал, что они провели "очень интенсивную" дискуссию об использовании замороженных российских активов для продолжения поддержки и финансирования Украины.

Отмечается, что скорее всего, конкретное решение по этому вопросу будет принято на следующем заседании Европейского совета через три недели. Следующее заседание Европейского совета запланировано на 23-24 октября.

"Я поддержу любой вариант, который позволит нам использовать российские активы для продолжения помощи Украине и обеспечения скорейшего окончания этой войны", - сказал Мерц.

Канцлер добавил, что, по его мнению, в ЕС существует "очень прочное согласие" в отношении изучения этих вариантов, и предупредил, что президенту РФ Владимиру Путину не следует недооценивать их решимость.

Замороженные российские активы - последние новости

На саммите ЕС 1 октября не был достигнут прогресс в выдаче Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Главное сопротивление предложение получило от трех стран. Бельгия отказалась снять ранее высказанное возражение, а Франция и Люксембург выразили беспокойство относительно правовых последствий.

