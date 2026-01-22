Желание Трампа получить Гренландию на руку Путину: Atlantic показал, как это поможет РФ

Трамп дал сигнал Путину, что РФ нужно только подождать, и Запад может разойтись в разные стороны.

Противостояние президента США Дональда Трампа с Европой вокруг Гренландии дало российскому диктатору Владимиру Путину немало поводов для злорадства, пишет The Atlantic.

Издание отметило, что желание Трампа взять под контроль остров отвлекло внимание европейцев от войны России против Украины, заставив Данию и ее союзников использовать свои военные ресурсы для защиты Гренландии от США, вместо того, чтобы защищаться от российской угрозы. И, как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, этот спор также увеличил вероятность раскола в НАТО – альянсе, который Путин поставил себе целью демонтировать.

Угрозы Трампа в отношении острова прозвучали для россиян как "поэтическая справедливость", поскольку они подрывают моральное преимущество, с помощью которого Запад защищает Украину. Империалистические претензии на территорию союзника США облегчают для Путина оправдание претензий России на Украину. А западные призывы к соблюдению принципов суверенитета и территориальной целостности звучат пусто, когда страна, являющаяся опорой Запада, настолько нагло их нарушает.

Исторические аналогии Трампа согласуются с оправданиями, которые Путин приводил для своей войны против Украины: в 2022 году он заявлял, что Украина всегда была "естественной частью России" и не заслуживает существования как независимое государство.

Журналисты отмечают заявление Лаврова о том, что захват Крыма Россией является полезным прецедентом для США сегодня. И частично Лавров прав, отмечают журналисты.

Эта ситуация, по мнению издания, дает Москве четкий сигнал: им нужно только подождать, и Запад может разорваться на части. Собственно, об этом и заявил Лавров: "В западном обществе накопилась тенденция к кризису... Трудно было представить, что такое может произойти".

Издание отметило, что Лаврова редко можно назвать счастливым. Но когда во время пресс-конференции в Москве поднялся вопрос о Гренландии, Лавров как будто ожил, даже позволив себе улыбку, когда говорил об имперских планах президента Трампа в отношении датской территории и реакции союзников по НАТО.

Заявления Трампа по Гренландии: что известно

Ранее после встречи в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины против Европы на фоне скандала вокруг Гренландии. Он также заявил о формировании основы для будущего соглашения по острову.

Между тем Daily Mail пишет, что Трамп решил заплатить по одному миллиону долларов каждому жителю Гренландии, чтобы те поддержали идею присоединения острова к США. Издание отмечает, что в целом на острове проживает около 57 тысяч человек.

