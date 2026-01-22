'Мне этого не сказали': Трамп резко ответил Дании по поводу Гренландии

Президент США добавил, что вопрос Дании предпочел бы обсудить с генсеком НАТО, назвав его "более важным".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Дания должна сообщить ему лично, если не хочет переговоров о будущем Гренландии.

Такое заявление американского лидера прозвучало на полях Всемирного экономического форума в Давосе, где он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Журналисты попросили Трампа прокомментировать заявление главы МИД Дании о том, что страна не готова обсуждать вопрос покупки Гренландии с Вашингтоном.

На это Трамп ответил так:

"Мне этого не сказали. Я не люблю узнавать об этом из вторых рук. Если они хотят что-то сказать мне, пусть скажут мне в лицо".

Кроме того, американский лидер заявил, что вопрос Дании хотел бы обсуждать с генсеком НАТО, назвав его "более важным".

Трамп и Гренландия

Дональд Трамп не раз утверждал, что США должны установить контроль над Гренландией. Причиной он называет стратегические интересы США. Он говорит, что только Вашингтон может обеспечить безопасность этого арктического острова.

CNN в своем материале утверждает, что Трамп прав в отношении важности Гренландии для арктического региона. Журналисты отмечают, что Москва десятилетиями расширяет свое военное присутствие в Арктике, инвестируя миллиарды долларов в новые и существующие объекты.

Ранее президент США заявил, что обсудил вопрос Гренландии с Марком Рютте. По его словам, уже сформирована основа для будущего соглашения.

