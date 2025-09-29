Пока ет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок.

По мере того, как война и геополитическая нестабильность возвращаются в Европу, в Швеции разгорается дискуссия о том, следует ли стране предпринять попытку создания собственного ядерного оружия, будь то самостоятельно или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО.

Об этом пишет The Times, напоминая, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвали мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

Издание отмечает, что пока что обсуждение остаётся спекулятивным, и нет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок, однако дебаты уже охватили политическую сферу.

Видео дня

"[Швеция] уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду", - заявил Джимми Окессон, лидер правой партии "Шведские демократы", от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Несколько недель спустя Роберт Дальшё, исследователь из шведского Института оборонных исследований, заявил на семинаре: "Теперь мы должны обсудить независимое ядерное оружие со шведским компонентом".

Такое мнение высказала и депутат Европарламента Алиса Теодореску Маве, которая считает, что Швеция должна играть свою роль в общей европейской стратегии ядерного оружия.

Как пишет издание, неясно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране имеется шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть её электроэнергии, последняя такая электростанция была построена 40 лет назад.

"Это был бы очень крупный промышленный проект", — сказал Мартин Голиаф, эксперт по ядерному оружию из шведского Института оборонных исследований. "Многое необходимо развивать, в том числе всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно".

Ядерное сдерживание в Европе

Швеция - не единственная европейская страна, где рассматриваются эти вопросы.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий высказывал желание, чтобы в его стране разместили ядерное оружие, в этом вопросе политик рассчитывает на Францию.

А премьер-министр страны Дональд Туск намекнул, что Польша может рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: