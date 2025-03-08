По его словам, Варшава ведет "серьезные переговоры" по поводу предложения Макрона использовать французское ядерное оружие для защиты европейских союзников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Варшава "должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия".

Он дал понять, что амбиции его страны не ограничатся наращиванием обычных вооружений, отмечает Bloomberg.

"Нужно понимать, что Польша должна стремиться к самым современным возможностям, связанным с ядерным и современным неконвенциональным оружием", - сказал политик.

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По его словам, Варшава ведет "серьезные переговоры" по поводу предложения Эмманюэля Макрона использовать французское ядерное оружие для защиты европейских союзников.

Туск также объявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое до полумиллиона человек. Россия может через несколько лет напасть на кого-то "значительно крупнее" Украины, и для защиты от нее нужны как мощные обычные вооруженные силы, так и ядерные, считает он.

В середине прошлого года, по данным НАТО, вооруженные силы Польши насчитывали 216 000 военнослужащих, что уже делало их третьими по численности в альянсе - после США (1,3 млн) и Турции (481 000). При этом Польша занимает 1-е место в НАТО по расходам на оборону - 4,1% ВВП. В этом году правительство планирует потратить 186,6 млрд злотых ($46,4 млрд), или 4,7% ВВП.

Предложение Макрона о "ядерном зонтике"

Президент Франции предложил устроить стратегические дебаты об использовании ядерных сил сдерживания Франции для защиты европейских союзников. Он добавил, что хочет, чтобы европейские партнеры Парижа больше не зависели от американских сил сдерживания.

Страны просят Францию поделиться "ядерным зонтиком" от России, но защиту получат не все. В частности, это может не коснуться Балтийских стран.

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