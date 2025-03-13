Дуда напомнил, что Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь.

Президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии.

В интервью Financial Times Дуда заявил, что недавно обсуждал это предложение с Китом Келлогом, специальным посланником США по Украине.

"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть сдвинута на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал он.

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Как отмечает FT, ранее коммунистический режим Польши размещал у себя советские ядерные боеголовки во время холодной войны. В то же время хранение такого оружия вблизи российских границ - на этот раз под контролем США - будет рассматриваться Кремлем как серьезная угроза.

Дуда сказал, что президент США Дональд Трамп должен сам решать, где размещать ядерное оружие США, но напомнил о том, что Россия переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь", - сказал Дуда. "Они ни у кого не спрашивали разрешения".

Дуда также повторил слова польского премьер-министра Дональда Туска о том, что страна могла бы в качестве альтернативы получить лучшую защиту от идеи президента Эммануэля Макрона распространить "ядерный зонтик" Франции на европейских союзников.

Однако он раскритиковал высказанное Туском предположение о том, что Польша может создать собственный ядерный арсенал. "Чтобы иметь собственный ядерный потенциал, я думаю, потребуются десятилетия", - сказал президент.

Ядерное оружие в Европе

Напомним, в результате новой политики Белого дома президент Франции Эммануэль Макрон инициировал обсуждение с европейскими лидерами возможности использования французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

При этом ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию.

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