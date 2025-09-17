Президент Польши подчеркнул, что планирует сделать все, что предоставит его стране гарантии безопасности.

Президент Польши Кароль Навроцкий хотел бы, чтобы в его стране разместили ядерное оружие, в этом вопросе политик рассчитывает на Францию. Об этом он сказал в интервью LCI.

Когда у президента Польши спросили, имеет ли он надежду, что французское ядерное оружие будет размещено в его стране, Навроцкий ответил:

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется".

По словам польского лидера, он намерен сделать все, что предоставит его стране гарантии безопасности.

"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", - отметил политик.

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, зачем Франция перебросила в Польшу свои "ядерные" истребители. По его словам, страна поняла, что с российским диктатором Путиным можно разговаривать только на языке силы.

Катков подчеркнул, что Rafale несут ракеты ASMP-A, которые являются сложной целью. Кроме того, они имеют дальность 500 км, при скорости до 3 махов, а также оснащены термоядерной боеголовкой.

В то же время в представительстве Северной Кореи при ООН сделали жесткое заявление о своем ядерном статусе. В частности в КНДР раскритиковали стремление США к денуклеаризации, назвав это "провокационным актом". Более того, в Северной Корее назвали свое ядерное оружие "неизбежным вариантом" защиты страны от ядерных угроз со стороны США.

