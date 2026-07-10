Три области Украины сегодня зальет дождями и побьет градом (карта)

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В ряде областей Украины сегодня, 10 июля, ожидается неспокойная погода с осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днём 10 июля в восточных областях ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – предупреждают синоптики.

I уровень опасности, желтый, объявлен в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму осадки будут значительными, а днем в отдельных районах также ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Ветер будет преимущественно западный, 5–10 м/с. Температура в большинстве областей ожидается от +19. Облачно с прояснениями. Умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму значительные дожди, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (ночью в большинстве северных и центральных областей без осадков).

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.

Температура в большинстве областей ожидается от +19° до +25°, на юге и юго-востоке страны воздух прогреется до +23°...+28°, а на западе будет прохладно, +15°...+20°.

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