'Беспрецедентный шаг': Volkswagen может сократить модельный ряд вдвое

Одновременно с этим компания намерена сократить количество комплектаций своих автомобилей.

Автоконцерн Volkswagen анонсировал одну из самых масштабных трансформаций в своей новейшей истории, которая может привести к сокращению модельного ряда компании на 50%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В западных СМИ этот план уже назвали "шокирующим" и "беспрецедентным". На данный момент известно лишь о нескольких моделях, которые попали под сокращение. С производства уже сняли Volkswagen Touareg и минивэн Volkswagen Touran, а кабриолет Volkswagen T-Roc Convertible перестанут выпускать в 2027 году.

У других брендов концерна также продолжается оптимизация модельного ряда. Audi недавно распрощалась с компактным хэтчбеком A1 и субкомпактным кроссовером Q2. Ранее компания также прекратила производство моделей TT, R8 и электромобиля Q8 e-tron.

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При этом Porsche в октябре прошлого года завершила выпуск спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman, а в конце этого месяца окончательно прекратит производство оригинальной модели Macan.

Параллельно с сокращением модельного ряда Volkswagen планирует на 75% снизить "сложность своей продукции", прежде всего за счет уменьшения количества комплектаций и технических модификаций своих автомобилей.

Volkswagen скорректирует свои производственные мощности в соответствии с новым уровнем спроса – около 9 млн автомобилей в год вместо 12 млн в докризисный период.

Кризис Volkswagen – главные новости

Крупнейший автопроизводитель Европы оказался в крайне сложном положении и может даже исчезнуть. По крайней мере, к таким выводам пришли по итогам внутреннего опроса членов правления и наблюдательного совета Volkswagen AG, который должен был оценить уровень сплоченности руководящей команды.

Шестеро из девяти членов правления заявили, что ситуация в концерне представляет угрозу его существованию. Остальные трое охарактеризовали её как напряжённую. Такие оценки имеют под собой веские основания. Как сообщала Deutsche Welle, по итогам прошлого года чистая прибыль Volkswagen AG после уплаты налогов сократилась примерно на 44% – до 6,9 млрд евро по сравнению с 12,4 млрд евро годом ранее.

Одной из главных причин стали убытки дочерней компании Porsche, возникшие после пересмотра стратегии развития с акцентом на продление жизненного цикла автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это существенно ухудшило финансовые результаты материнского концерна. Дополнительный удар по прибыльности Volkswagen нанесли многомиллиардные потери, связанные с американскими пошлинами, введенными администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, из-за трудностей немецкий концерн намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 000 сотрудников, а в среднесрочной перспективе немцы планируют закрыть четыре завода.

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