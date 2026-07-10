Кетчуп против горчицы: какой соус полезнее для здоровья сердца

Известно, что рацион с высоким содержанием натрия связан с повышенным риском развития гипертонии

В кетчупе на одну порцию содержится больше сахара, чем в горчице, несмотря на то, что оба продукта имеют высокое содержание натрия. Эти два фактора могут влиять на здоровье сердца, а горчица может оказаться лучшим выбором, если вы используете её меньше, чем кетчуп. Об этом пишет verywell health.

Сравнение пищевой ценности кетчупа и горчицы

Как кетчуп, так и горчица имеют относительно низкую калорийность и высокое содержание натрия, но в кетчупе больше сахара. В то же время горчица содержит больше витаминов и минералов.

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"Однако следует также отметить, что стандартная порция кетчупа составляет 1 столовую ложку, тогда как стандартная порция горчицы - 1 чайную ложку (1/3 столовой ложки). Это может соответствовать или не соответствовать тому, сколько каждого из этих продуктов вы используете", - уточнили в материале.

Содержание сахара в кетчупе может влиять на здоровье сердца

Содержание сахара является важным фактором при сравнении кетчупа и горчицы с точки зрения их влияния на здоровье сердца. В коммерческие марки кетчупа часто добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы для подслащивания, что, как показывают исследования, оказывает вредное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Также исследования указывают на то, что длительное употребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может повысить риск развития атеросклероза - заболевания, характеризующегося накоплением бляшек, которые могут привести к закупорке артерий, инсультам и инфарктам.

"Рацион с высоким содержанием добавленного сахара также может способствовать возникновению других проблем со здоровьем, повышающих риск сердечных заболеваний, таких как ожирение", - добавили в публикации.

Поскольку в обычной желтой горчице на одну порцию добавляется мало сахара или его вообще нет, она не повышает риск сердечных заболеваний так же, как кетчуп, если оба продукта употреблять в одинаковых количествах.

Схожее содержание натрия может влиять на здоровье сердца

Рацион с высоким содержанием натрия связан с повышенным риском развития гипертонии. Это происходит из-за того, что натрий притягивает воду к кровеносным сосудам, увеличивая объем крови.

"В таком случае сердцу приходится работать интенсивнее, чем обычно. Если высокое кровяное давление в течение длительного времени остается стабильно высоким, кровеносные сосуды могут повреждаться или растягиваться, что способствует накоплению бляшек и образованию закупорок. Эти закупорки могут привести к инфарктам и инсультам", - объясняется в материале.

В горчице содержится немного больше соли, чем в кетчупе, если сравнивать одинаковые порции. Однако кетчуп все же считается более вредным для общего здоровья. Кроме того, горчицу обычно употребляют в меньших количествах, чем кетчуп, поэтому, заменив один продукт другим, вы будете потреблять меньше натрия.

Возможные преимущества кетчупа и горчицы для здоровья сердца

Кетчуп изготавливается из помидоров, поэтому содержит ликопин, который является мощным антиоксидантом, способным уменьшать воспалительные процессы в организме, что способствует здоровью сердца.

"Семена горчицы, используемые для производства горчицы, содержат растительные соединения, известные как глюкозинолаты, антиоксидантные и противовоспалительные свойства которых в настоящее время изучаются. Доказано, что эти соединения уменьшают воспаление, подобно ликопену, что со временем может способствовать улучшению здоровья сердца", - добавили в публикации.

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