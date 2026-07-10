Россия может запустить 1400 ракет, пока Украина изготовит первый перехватчик Patriot, – обозреватель

По его мнению, Россия может активизировать удары баллистическими ракетами, наносящие максимальный ущерб.

Россия запустит по Украине 1400 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М", прежде чем первый украинский перехватчик Patriot будет готов к защите страны. Такое мнение высказал немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Репке в соцсети X.

По его мнению, Россия может активизировать удары баллистическими ракетами с нанесением максимального ущерба.

"Да, совершенно верно. Я имею в виду, что эти планы Украины по производству собственных ракет-перехватчиков – это совершенно новое явление. И мы видим, что в Германии эти планы прорабатываются уже, по-моему, больше года. А до производства первой ракеты нам еще год. Это означает, что, я бы сказал, от первого официального подтверждения остается около двух лет", – сказал он.

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Журналист напомнил, что в Анкаре было лишь подтверждение планов по производству, а Дональд Трамп заявил, что сама компания еще не была проинформирована.

Поэтому, по его мнению, все контракты пока остаются открытыми.

"Я могу сказать вам из собственного опыта, что одни только переговоры о заключении этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и т. п. длятся месяцами. Поэтому, если говорить кратко, Россия сможет изготовить более 1400 ракет "Искандер-М", прежде чем Украина сможет изготовить свой первый перехватчик Patriot. Это действительно огромное число. К сожалению, это не мои цифры, а данные экспертов, которые утверждают, что в настоящее время Россия ежегодно производит около 700 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М", – пояснил Репке.

Россия может усилить удары

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), пока Украина наладит собственное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб.

Они отмечают, что непонятно, сколько времени понадобится Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика Patriot, и от масштабирования всей цепочки поставок, производящей эти компоненты.

В то же время, по оценке Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации находится до 200 баллистических ракет и до 110 крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

В разведке сообщили, что темпы производства военно-промышленного комплекса РФ, сохраняющиеся на уровне показателей прошлого года, позволяют поставлять примерно 60 баллистических ракет 9М723 и до 10 крылатых ракет 9М728/9M729 ежемесячно. Всего в 2026 году планируется поставить до 700 ракет 9М723 и до 100 ракет 9М728/9M729.

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