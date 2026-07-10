Китай охлаждает город туманом: эффект ошарашил

В китайском Юньчене запустили систему распыления водяного тумана, которая помогает бороться с эффектом "городского теплового острова".

В китайском городе Юньчэн заработала необычная система охлаждения, которая распыляет над жилыми кварталами мелкодисперсный водяной туман. Технология призвана снизить перегрев густонаселенных районов и помочь городу легче переносить летнюю жару, пишет Ziare.

Система установлена на крышах многоквартирных домов. Она распыляет воду под высоким давлением, образуя настолько мелкие капли, что они почти мгновенно испаряются.

При испарении вода поглощает тепло из окружающего воздуха, благодаря чему температура во дворах, между домами и у фасадов может снизиться примерно на 5–8 градусов по Цельсию.

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Как работает технология

Новую систему разработали для борьбы с так называемым эффектом "городского теплового острова".

В крупных городах бетон, асфальт и фасады зданий в течение дня накапливают солнечное тепло, а после захода солнца медленно его отдают. Из-за этого даже ночью температура в густозастроенных районах остается высокой.

Водяной туман не работает как кондиционер и не охлаждает квартиры напрямую. Его главная задача – снизить температуру наружных поверхностей и воздуха вокруг зданий.

Благодаря этому стены, тротуары и внутренние дворики накапливают меньше тепла днём и, соответственно, меньше нагревают воздух после захода солнца.

Есть и ограничения

Принцип работы технологии напоминает естественный механизм охлаждения организма посредством потоотделения: при испарении вода забирает часть тепловой энергии из окружающей среды.

Впрочем, система наиболее эффективна в регионах с сухим климатом. При высокой влажности воздуха вода испаряется медленнее, поэтому охлаждающий эффект ослабевает.

Еще одной проблемой остается потребление воды. Если подобные системы начнут массово внедрять в городах, местным властям придется искать баланс между борьбой с жарой и рациональным использованием водных ресурсов.

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