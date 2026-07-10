Трамп объявил торговый бойкот одной из крупнейших стран Европы

Трамп назвал "плохими людьми" целую европейскую нацию.

Президент США Дональд Трамп приказал прекратить всю торговлю с Испанией, которую он считает "ужасным партнером" в НАТО. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что в среду Трамп приказал министру финансов Скотту Бессенту прекратить торговлю с этой страной, обвинив её в недостаточном вкладе в оборонный альянс.

"Испания – ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют. Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите всю торговлю с Испанией, включая визиты", – сказал президент США, выступая на пресс-конференции в Турции.

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Ранее Трамп уже неоднократно критиковал Испанию, правительство которой отказывается повышать расходы на собственную оборону до 5% ВВП – цель, о которой страны НАТО договорились еще год назад. Кроме того, социалистическое правительство страны запретило США использовать воздушное пространство и военные базы Испании для войны с Ираном.

"Испания ни на что не соглашается, и вы не должны на них обращать внимания. Я не хочу с ними торговать, хорошо?" – сказал Трамп, обращаясь к Бессенту, который ответил: "Да, сэр".

"Сделайте это немедленно, даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди. Они зарабатывают так много денег на нас, и мы увидим, что они будут зарабатывать гораздо меньше. Я не хочу иметь с ними никаких дел", – добавил президент США.

В испанском правительстве заявили, что не беспокоятся по поводу этих заявлений Трампа, ведь Испания входит в таможенный союз в рамках ЕС, поэтому исключить её одну из торговли не получится.

Другие недавние заявления Трампа

Как писал УНИАН, на днях Трамп заявил, что напряженность в отношениях с НАТО началась из-за конфликта вокруг Гренландии, когда США хотели установить контроль над островом, а Дания отказалась. Он подчеркнул, что именно этот эпизод стал началом охлаждения отношений с союзниками.

Отдельно Трамп резко раскритиковал НАТО за отказ поддержать США в противостоянии с Ираном. В частности, его возмутило нежелание европейцев предоставлять свои базы, воздушное пространство и корабли. Трамп назвал это глубоким разочарованием, которое оставит след в отношениях.

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