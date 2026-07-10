В Украине появится новая банкнота 2000 гривень: как будет выглядеть

Купюра поступит в свободную продажу уже 4 сентября.

Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".

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По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривни образца 2014–2019 годов. По размеру и цвету она заметно отличается от других банкнот, что поможет без лишних затруднений определять её номинал. Размер новой банкноты составляет 75 х 166 мм.

В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.

Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, отмечает регулятор. В 2019 году для получения среднемесячной зарплаты наличными достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала. Сейчас для этого потребовалось бы более 30 банкнот номиналом 1000 грн.

Наличные деньги в Украине – главные новости

В конце зимы эксперты отмечали, что рост объема наличности в Украине создает все предпосылки для введения в обращение банкнот большего номинала – 2000 и 5000 гривень. Однако их появление в ближайшее время называли маловероятным. Также эксперты выражали сомнение в том, что введение в обращение купюры номиналом 2000 грн принесет какую-либо значимую пользу.

По данным НБУ, чаще всего в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривень. На втором месте с большим отрывом – 200 гривень. В целом уровень подделки банкнот по итогам 2025 года снизился втрое.

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