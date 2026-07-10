DisplayPort 2.1 против 1.4: в чем разница и стоит ли переплачивать за новый стандарт

Версия 2.1 предлагает пропускную способность до 80 Гб/с против 32 Гб/с у предшественника, обеспечивая работу 4K при 240 Гц или 8K без сжатия.

При выборе монитора и видеокарты пользователи все чаще сталкиваются с вопросом – чем DisplayPort 2.1 отличается от DisplayPort 1.4 и есть ли смысл переходить на новый стандарт. Несмотря на то что DisplayPort 1.4 до сих пор остается актуальным для большинства ПК, версия 2.1 предлагает заметный запас производительности на будущее, пишет SlashGear.

Главное отличие между этими двумя стандартами – пропускная способность. DisplayPort 1.4 обеспечивает максимальную скорость передачи данных 32,4 Гбит/с, тогда как 2.1 увеличивает этот показатель почти втрое – до 80 Гбит/с. Это стало возможным благодаря более эффективному методу кодирования данных 128b/132b вместо используемого ранее 8b/10b.

Почему DisplayPort 2.1 так важен

Дополнительная пропускная способность позволяет подключать современные мониторы с высоким разрешением и частотой обновления без использования сжатия изображения.

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Если DisplayPort 1.4 способен выводить изображение в разрешении 4K при 120 Гц без компрессии, то для 4K 240 Гц или 8K 60 Гц ему уже приходится использовать технологию DSC. Хотя VESA считает такое сжатие визуально незаметным, DisplayPort 2.1 позволяет добиться аналогичных режимов без необходимости компрессии, сохраняя запас пропускной способности для HDR, 10-битного цвета и других функций одновременно.

Еще одним преимуществом новой версии является более комфортная работа с несколькими мониторами. При последовательном подключении дисплеев DisplayPort 2.1 реже упирается в ограничения пропускной способности, чем DisplayPort 1.4.

DisplayPort 2.1 против 1.4: стоит ли переходить на новый стандарт

Для большинства пользователей, использующих монитор с разрешением 1440p или 4K при 144 Гц, DisplayPort 1.4 остается полностью достаточным. Даже современные игровые системы зачастую не испытывают ограничений благодаря поддержке DSC.

Однако владельцам новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, AMD Radeon RX 9000 и современных OLED-мониторов с частотой 240 Гц и выше стоит обратить внимание именно на DisplayPort 2.1. Этот интерфейс обеспечивает внушительный запас на будущее и позволяет использовать возможности новых дисплеев без компромиссов.

Еще один плюс – полная обратная совместимость. Так, если подключить видеокарту с DisplayPort 2.1 к монитору с DisplayPort 1.4, устройства будут работать без каких-либо проблем, автоматически перейдя на возможности старого стандарта. Аналогично новый монитор сможет функционировать со старой видеокартой, хотя преимущества DisplayPort 2.1 в этом случае будут недоступны.

Ранее специалисты выделили пять настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор зачастую "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

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