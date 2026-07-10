В Кремле ошарашены заявлениями Трампа о войне и не знают, как реагировать, - ISW

Кремль пытается преуменьшить значение последних заявлений США.

Недавние заявления администрации Дональда Трампа, которые отрицают российскую переговорную тактику и признают успехи Украины на поле боя, похоже, застали Россию врасплох, и теперь Кремль судорожно пытается скорректировать свою риторику. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 9 июля заявил, что США всегда оказывали Украине военную помощь, пытаясь преуменьшить значение решения президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Песков также заявил, что Кремль рассматривает заявления Трампа как "недоразумение", а не как эскалацию. При этом он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему открыт для разговора с Трампом.

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 8 июля повторила кремлевскую риторику о том, что США по-прежнему не заинтересованы в содействии европейской безопасности и что европейские государства готовятся к долгосрочному конфликту с Россией:

"Ответы Пескова и Захаровой свидетельствуют о том, что Кремль еще не разработал последовательный информационный ответ на недавние попытки администрации Трампа противостоять российским нарративам".

В ISW напоминают, что госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года не было письменного соглашения, что подрывает попытки России использовать саммит в качестве оружия в переговорных целях. Также высокопоставленные американские чиновники недавно признали тактические и оперативные успехи Украины, вопреки российской версии о продвижении ее войск по всей линии фронта.

"Кремль, по-видимому, пытается преуменьшить значение последних событий, включая важность лицензионного соглашения по системе Patriot, чтобы оставить открытой дверь для переговоров с Соединенными Штатами в надежде, что Россия все еще сможет добиться уступок от Украины и ее партнеров", - считают аналитики.

Трамп сменил позицию в войне в Украине

Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. По его словам, США покажут Украине, как это делать. Он добавил, что это очень сложный процесс, но украинцы быстро разберутся.

Также он заявил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются эскалацией, но эта эскалация может помочь положить конец войне.

Трамп также сказал, что Путин хочет, чтобы война закончилась, и, по его словам, росский диктатор изменил условия для окончания войны.

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