Известный украинский певец впервые рассказал о ДТП и сложном восстановлении: 'Сделали 10 операций'

Авария произошла в 2014 году.

Украинский музыкант и участник группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук рассказал о ДТП, после которого ему пришлось перенести несколько операций.

По словам артиста, авария произошла в 2014 году. Из-за сильного удара мужчина получил травмы и попал в больницу.

"У меня была авария. Меня сбил мотоцикл. Очень долго лежал в больнице. Сделали около 10 операций. Нога была сломана, коленная чашечка оказалась где-то на бедре, образовался такой бугорок. Челюсть была сломана и висела. Была проблема из-за сильного удара в живот. Пришлось заново учиться ходить. Долгое время я лежал после операций. Когда я на пляже, то до сих пор спрашивают, удалена ли у меня почка, потому что там большой шрам. Теперь 2 мая – мой второй день рождения", – признался Музычук в интервью Мирославе Мандзюк.

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Он также добавил, что тот период повлиял на его жизнь и заставил по-другому относиться к простым вещам.

"Когда попадаешь в такую ситуацию, то возникают разные комплексы… Всё так и происходит. У меня была мечта пробежаться. Звучит банально, но это так. Тогда все комплексы исчезли", – подчеркнул Тимофей.

Напомним, ранее стало известно, что украинский ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП.

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