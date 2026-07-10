Санта Димопулос сделала новое заявление по поводу своего развода с бизнесменом

Пара прожила вместе 11 лет.

Украинская певица и бывшая участница группы ВИА Гра Санта Димопулос впервые за долгое время прокомментировала развод с бизнесменом Игорем Кучеренко.

Не секрет, что пара объявила о разрыве в 2024 году. Тогда, по словам артистки, без драмы и обид они решили завершить отношения, которые длились 11 лет. Санта подчеркивала, что Игорь остается для нее близким человеком, ведь он является отцом ее дочери Софии.

Однако на днях женщина сделала новое заявление относительно своего развода. В частности, призналась, что именно она была инициатором такого решения.

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"Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один день и не один месяц. И это не был выбор против кого-то. Это был выбор в пользу себя", – подчеркнула Димопулос в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильма "Субстанция" Маргарет Кволли разводится с мужем после трех лет брака. Вероятная причина, по словам инсайдеров, в том, что каждый из супругов больше сосредоточен на карьере, чем на семье.

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