Дожди продолжаются: где на выходных не обойтись без зонта

Местами 11 и 12 июля будут ливни и грозы.

На выходных, 11 и 12 июля, в Украине продолжится период свежей и мокрой погоды. Дожди, местами грозы, пройдут практически по всей стране, только в субботу на востоке, а в воскресенье на юге будет преобладать сухая погода. К концу недели температура чуть повысится, но заметного потепления пока не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +13°, днем +22°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +24°, переменная облачность, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +20°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +20°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°, дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +11°...+18°, дождь. В воскресенье температура будет +12°...+22°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно, +19°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+22°, переменная облачность, дождь.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +24°, дождь. В воскресенье температура составит +16°...+24°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +15°...+25°, возможен дождь. В воскресенье +18°..+27°, облачно с прояснениями, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность и легкий дождь, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +14°, днем +27°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет переменная облачность, ливень. Температура ночью +5°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +15°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - небольшая обланость, дождь. Температура ночью составит +11°, днем +21°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, дождь, температура до +18°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, температура +11°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность и дождь, до +21°. В воскресенье - пасмурно, дожди с грозами, +9°...+19°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, дождь, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +18°...+25°.

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