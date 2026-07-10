Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро в пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 июля, остался без изменений и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 51,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составляет 44,84 гривни. При этом курс евро при оплате картой не изменился и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,52 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу был установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,81 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне также вырос на 12 копеек и составляет 51,26 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,61 гривни за евро.

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