Уже на выходных Украину разогреет до +31°, - синоптик

Жарче всего будет на юге Украины.

В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Украине ожидается дождливая погода на фоне комфортной летней температуры, а местами температура поднимется даже до +30° и выше. Об этом "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

На погоду в ближайшие дни будет влиять малоподвижный циклон и его атмосферные фронты.

"Поэтому на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности, местами в сопровождении грозы, града и шквалистых порывов ветра", – пояснил синоптик.

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По его данным, ночью местами возможны кратковременные туманы. При этом температура ожидается в пределах нормы, а жарче всего будет на юге – до +31°.

Погода 11 июля

В западных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалов до 20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура ночью +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.

На севере ночью местами пройдут небольшие дожди, днем повсеместно ожидаются грозовые дожди, местами значительные, а также град. Ночью термометры покажут +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

В центральных областях ночью местами возможен небольшой дождь, а днем пройдут грозовые ливни, местами с градом. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +22…+27 °С.

На юге в субботу будет преобладать солнечная погода, без значительных осадков. Ночью и утром возможен туман. Только днем в Одесской и Николаевской областях возможны грозовые дожди. Ночью температура +12...+17 °С, днем нагреется до +26...+31 °С.

На востоке также будет без значительных осадков, только днем в Харьковской области местами пройдут небольшие дожди и возможна гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура ночью +9…+14 °С, днём +21…+26 °С.

Погода 12 июля

Днем на западе Украины местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

На севере также ожидаются грозовые дожди, местами значительные. Возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура ночью +9…+14 °С, днем комфортные +20…+25 °С.

В центральных областях грозовые дожди ожидаются только в Полтавской области. Температура ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

На юге также будет преобладать сухая погода, только на юге Одесской области днем пройдут грозовые дожди. Температура ночью +14…+19 °С, днем +26…+31 °С.

В восточных областях днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.

В Украину возвращается жара

Ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что через неделю в Украину вернется жара. С 17 июля температура уже будет повышаться до +28°...+33°, а на юге и на Донбассе до +34°...+36°.

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