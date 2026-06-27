Кулеба назвал истинную причину, которая может подтолкнуть Путина к ядерному удару

В то же время экс-министр привёл три аргумента в пользу того, что диктатор не решится на удар ядеркой.

Вопрос о применении ядерного оружия против Украины может встать перед российским диктатором Владимиром Путиным, когда начнется коллапс российского фронта в Украине и когда кремлевский правитель решит, что существует реальная угроза его режиму. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что не стоит беспокоиться о том, что Путин может нанести ядерный удар по Украине в ответ на то, что украинские дроны или ракеты будут прилетать в Москву или Санкт-Петербург.

"Вопрос о ядерном оружии встанет, когда начнется коллапс российского фронта в Украине, включая Крым, и когда Путин примет для себя решение, что существует реальная угроза его режиму. Тогда встанет вопрос: наносить ядерный удар или нет", – отметил экс-министр.

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В то же время он привел три аргумента в пользу того, что диктатор все же не решится на ядерный удар по Украине. Первый из них – это отсутствие гарантий того, что ядерный удар приведет к капитуляции Украины. Наоборот, говорит Кулеба, если ядерное оружие будет применено, а Украина не сдастся, то у России уже не останется чем угрожать, и это только ускорит коллапс режима.

"Второй аргумент – Китай воспользуется своими рычагами и скажет: "Ты что? Куда?". Китай скажет так потому, что то государство, которое впервые со времён Второй мировой войны в боевых условиях применит ядерное оружие, снимет табу на такие действия. Ведь если Россия может нанести ядерный удар по Украине, то Израиль может нанести ядерный удар по Ирану, Пакистан – по Индии, Индия – по Пакистану. А Китаю это не нужно", – пояснил он.

По словам Кулебы, Китаю не нужен мир, погруженный в ядерный хаос, ведь в управляемом мире он "чувствует себя весьма комфортно". К тому же, отметил эксперт, Китай располагает рычагами влияния на Россию.

Третья причина, по которой Путин не примет решение о применении ядерного оружия, по мнению экс-министра, – вероятные действия президента США Дональда Трампа, который "хотя и не является большим сторонником Украины, но не сможет оставить без реакции применение ядерного оружия ядерной сверхдержавой":

"Потому что тогда Путин ставит себя в более сильную позицию по отношению к Европе и по отношению к Америке. Поэтому, я уверен, американцы тоже будут категорически выступать против такого сценария и будут работать над тем, чтобы он не реализовался".

Между тем единственным аргументом, почему Путин примет это решение, по словам Кулебы, может стать безумие диктатора, который может решить, "как говорится, горит дом – гори и деревня".

Ядерные угрозы РФ

Как недавно сообщал УНИАН, на Петербургском международном экономическом форуме в РФ озвучили три сценария войны с Украиной. Бизнесмен Константин Малофеев и ультраправый общественный деятель Александр Дугин в "хорошем" сценарии предсказали "ясный образ победы в идеологической войне". При этом на пути к этой победе упоминается применение ядерного оружия и оккупация Россией Крыма, Одессы, Харькова "и так далее".

Институт изучения войны раскрыл истинную цель появления в России таких сценариев. По мнению аналитиков, они могут использоваться Кремлем для формирования образа более "умеренного" и "рационального" Владимира Путина. По оценке экспертов, Кремль не хочет терять поддержку радикальных сторонников войны, поэтому позволяет подобным идеям появляться в публичном пространстве.

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